​​Pedri, la joven estrella del FC Barcelona, también brilla en el mundo de la moda El jugador azulgrana está demostrando su otro gran talento más allá de sus habilidades en la competición deportiva Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 11 de mayo de 2022, 08:07 h (CET) Pedro González, Pedri, el joven jugador del FC Barcelona y de la selección española, estrena un nuevo proyecto profesional. El tinerfeño, de 19 años, no solo se ha convertido en un icono del fútbol, sino también de toda una generación de jóvenes solidarios y comprometidos con el medio ambiente. Estos valores han jugado en positivo para que la marca española de moda Springfield haya fichado al carismático centrocampista como embajador de la firma para modelar algunas de las prendas de su nueva colección primavera-verano: ‘Icons’. Sin duda, el jugador azulgrana está demostrando su otro gran talento más allá de sus habilidades en la competición deportiva.



No cabe duda de que el jugador culé está atravesando un dulce momento profesional y cuenta con millones de seguidores en redes sociales, una ventana perfecta para lanzar al mundo la nueva colección de la firma. Pero no es solo la visibilidad que puede ofrecer una estrella del fútbol como Pedri lo que ha contado a la hora de convertirlo en la imagen de Springfield. El canario es un joven deportista con una trayectoria, personal y profesional, que habla de constancia, esfuerzo y trabajo. En muy poco tiempo, tras jugar en el U.D. Las Palmas, pasó a formar parte del FC Barcelona y de la selección española, un éxito profesional que habla de su buen hacer sobre el campo.

Pero si algo destaca en el perfil de Pedri es su vitalidad y su simpatía, además de su compromiso con el planeta, características que lo han convertido en un icono seguido por muchos. El jugador sabe que los mejores goles hay que encajarlos en causas tan prioritarias como la lucha contra el cambio climático o la solidaridad con aquellos que más lo necesitan, valores que refleja en todas sus actividades sociales y profesionales.

Pedri se mimetiza a la perfección con la nueva colección ‘Icons’ de Springfield, prendas con mucho estilo elaboradas con materiales sostenibles y técnicas ecológicas que son muy respetuosas con el medio ambiente. Polos, camisas, pantalones, jerséis o chaquetas que ofrecen un look muy casual para ellos, modelos clásicos totalmente actualizados que siempre están de moda. La colección que representa Pedri González para Springfield es calidad y atemporalidad que encaja a la perfección con el hombre actual y que forma parte del fondo de armario masculino; prendas versátiles, variadas y muy cómodas, en las que predominan los tonos y colores naturales.

Curiosamente, Pedri no es la primera figura del FC Barcelona que ficha por Springfield. Andrés Iniesta debutó en la firma española hace dos años, convirtiéndose también en la imagen de la colección ‘Icons’.

Sobre Springfield

La firma española nació en 1988 con el objetivo de vestir a hombres jóvenes, urbanos y cosmopolitas. No solo lo han conseguido, sino que también diseñan prendas para ellas desde 2006, cuando se creó una nueva división de la cadena llamada Springfield Woman. Su red comercial se extiende por más de mil tiendas de moda en más de sesenta países.

