La propuesta de Menamobel, casas modernas, funcionales y tecnológicas

martes, 10 de mayo de 2022, 16:05 h (CET) Las tendencias apuntan a estilos más definidos, espacios polivalentes en los que los muebles de estilo moderno combinan con las nuevas tecnologías La tecnología está marcando las tendencias de decoración en los hogares, televisiones cada vez más grandes, torres de sonido, espacios para teletrabajo, zonas delimitadas para los gamers. Los pisos cada vez son más pequeños y las necesidades de las familias más grandes y eso hace que muchos de los espacios se transformen para ofrecer distintas soluciones a sus habitantes.

Desde Menamobel explican que una de las preguntas más frecuentes de los consumidores tiene que ver con la versatilidad de los espacios. “Muchos clientes que acaban de comprarse un piso buscan delimitar muy bien las zonas del salón. El salón comedor es cosa del pasado, ahora se busca funcionalidad y aprovechar cada centímetro de esa estancia para crear distintos espacios. Llama la atención el papel de la televisión. Las grandes pantallas de televisión se han adueñado de los salones y todo gira en torno a ellas. En este sentido, los muebles clásicos han pasado a un segundo plano. Las pantallas cada vez ocupan más pared y se busca que los muebles logren una armonía con la tecnología” asegura Ivana González Mena, directora de la compañía.

Otra de las necesidades que ha dejado la pandemia es el teletrabajo. Muchas empresas han decidido continuar con esta tendencia facilitando así la conciliación de sus trabajadores y por eso disponer de un puesto de trabajo en el hogar se ha convertido en algo imprescindible.

A la hora de delimitar ese espacio, si no se dispone de una habitación exclusiva para un despacho, las alternativas son dos; ubicar la mesa de trabajo en el salón o en el dormitorio. En ambos casos, hay que buscar el punto de mayor iluminación y elegir el mobiliario en función del espacio disponible. “Si se cuentan con los metros suficientes, lo ideal es contar con una amplia mesa que permita realizar el trabajo lo más cómodamente posible, ya que la casa se va a convertir en una oficina y se pasarán muchas horas delante del ordenador” señalan desde Menamobel.

Si, por el contrario, el espacio es reducido, se puede optar por una mesa plegable. Está opción permite guardar el ordenador, los libros y el resto de material de oficina cuando no se está trabajando y dejarlo oculto para las visitas.

Las tendencias en decoración apuntan a la máxima funcionalidad del hogar con muebles polivalentes que aprovechen el espacio y doten de una mayor versatilidad cada estancia del hogar.

Para ello, los muebles modernos, son claves a la hora de definir el estilo ya que combinan con toda la nueva tecnología que hay actualmente en los hogares y que seguirá transformando las costumbres de los miembros de la familia.

“Los gamers se están imponiendo en los hogares. Cada vez acuden más padres en busca de una silla especial para gamers y una mesa para regalársela a sus hijos y los proveedores les han escuchado y muchos han incorporado en sus líneas de negocio este tipo de muebles” explica Ivana González Mena.

Los hábitos están cambiando y eso se nota en cada rincón de los hogares y en las costumbres de sus habitantes.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.

