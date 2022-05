¿En qué consiste el método curly?, por Boutique Curly

Los cabellos rizados tienen sus particularidades para cuidarlos y mantenerlos saludables, para ello, es necesario emplear técnicas y aplicar productos específicos. En el año 2011 la estilista estadounidense Lorraine Massey explicó el método curlyen su libro Curly Girl: The Handbook, y a día de hoy, su técnica sigue estando más vigente que nunca.

Este se basa en la hidratación del cabello de forma natural a través de una rutina de limpieza que requiere de productos específicos sin sulfatos, siliconas, alcoholes secantes, aceites minerales ni ceras. En la tienda online de Boutique Curly tienen disponibles las mejores marcas del mercado para la aplicación de este método, obteniendo como resultado unos rizos bien definidos de forma natural.

Método curly girl: ¿qué es exactamente? El método curly girl es una guía que explica de forma detallada cómo cuidar el cabello rizado y lograr una apariencia definida y voluminosa utilizando productos que no contengan sulfatos, siliconas, alcoholes secantes, aceites minerales ni ceras. El fundamento de este procedimiento es la hidratación, ya que este tipo de cabello tiende a ser un poco más seco en relación con el liso, y para ello, se aplica una rutina de limpieza y cuidado semanal haciendo uso de productos específicos que no contengan ingredientes dañinos.

Dentro del método se recomienda no cepillarlo mientras esté seco y tratarlo cuando está mojado para evitar tirones y roturas, como así también lavar el cabello 2 o 3 veces por semana para no secarlo demasiado. Asimismo, se sugiere no utilizar fuentes de calor intensivo ni directo sobre el cabello, como los rizadores o secadores, ya que esto influye negativamente en su sedosidad fomentando el encrespamiento. Si se desea secar y agregar volumen, se recomienda utilizar difusores, que disipan el calor homogéneamente sin pegar de forma directa sobre las fibras capilares.

Los especialistas en el método curly afirman que este método también puede ser útil para cualquier tipo de cabello que sea seco o quebradizo para devolverle la vida y buena salud.

Productos recomendados para aplicar el método curly girl Para poder elegir los productos aptos para la aplicación del método, es necesario mirar las etiquetas y los ingredientes que se han empleado en su fórmula. Una de las condiciones que deben tenerse en cuenta es que todos aquellos que contengan parabenos, sulfatos, siliconas, aceites minerales, alcohol o algunos de sus derivados quedan descartados totalmente. Los productos con ingredientes como la glicerina, que es un excelente hidratante del cabello, son los más recomendados, y en razón de esto, son muchas las marcas que han sacado al mercado líneas de productos especiales para la aplicación del método: champús, acondicionadores, mascarillas, cremas de peinar, entre muchos otros.

El primer paso será sustituir el champú tradicional por productos libre de sulfatos, y analizar cuáles son las necesidades específicas del cabello para centrarse en una parte del proceso a atenderlo con más interés. Estos productos se encuentran disponibles en la tienda online de Boutique Curly, con gran variedad de marcas y a precios asequibles.