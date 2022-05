¿Se puede cambiar un seguro de decesos de una compañía a otra?, por Seguros Academy Emprendedores de Hoy

lunes, 9 de mayo de 2022, 17:10 h (CET)

Los seguros de decesos son servicios que ofrecen notables beneficios para los asegurados, en caso de una situación que, si bien es trágica, puede suceder en cualquier momento.

Sin embargo, en ocasiones, algunas personas no están satisfechas por los servicios o la cobertura que brinda su respectiva compañía de seguros o se ven atraídas por ofertas de la competencia que, en un primero momento, parecen tener tarifas mucho mejores.

Ciertamente, para estas personas es posible cambiar su seguro de decesos hacia otra compañía. Sin embargo, existen ciertas excepciones y factores de riesgo inmersos que se deben tomar en cuenta. Este artículo analiza todos esos factores a considerar antes de realizar este cambio, a partir de los criterios especializados que brindan los expertos de Seguros Academy.

¿Es una buena idea cambiar de empresa de seguros? Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta antes de realizar un cambio de compañía son los derechos de antigüedad, los cuales juegan un papel importante cuando el asegurado cuenta con una prima nivelada. Esta modalidad ofrece una prima cuyas tarifas se mantienen en valores fijos o se reajustan a una proporción constante, sin generar un incremento considerable cuando se llega a edad avanzada, lo que sí ocurre con seguros con una prima natural, cuya tarifa se ajusta cada año conforme a la edad del asegurado en ese momento.

Este factor es importante porque, desde 1999, las reformas a la normativa establecen claramente que los derechos de antigüedad no son traspasables de una compañía de seguros a otra, por lo que cambiar de aseguradora podría ser poco conveniente si se tiene una prima nivelada desde hace varios años. Además, pasados los setenta años, es prácticamente imposible hallar un seguro de decesos con tarifas mensuales accesibles o mínimamente competitivas, por lo cual sobrepasar esta edad se puede considerar como una excepción a la posibilidad de cambiar a otra compañía.

¿Por qué es importante estar informado? Por lo general, un cambio de compañía en el seguro de decesos no es una buena opción y la mejor alternativa sería hacerlo en función de cambiar a un seguro de prima nivelada. Sin embargo, lo más importante de todo, en primer lugar, es estar bien informado, ya que el desconocimiento de los términos, condiciones y funcionamiento de las pólizas de seguro suelen ser la principal fuente de problemas para los asegurados.

Seguros Academy es un blog diseñado justamente para brindar asistencia a los asegurados en todos aquellos temas que, usualmente, vienen en letra pequeña dentro de sus contratos y que pueden llevarlos a tomar decisiones contraproducentes o tener problemas con la cobertura de sus beneficios, en casos como, justamente, el cambio de compañía en un seguro de decesos.



