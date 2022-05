Terapias de neuromodulación, los tratamientos sin fármacos para la ansiedad Emprendedores de Hoy

lunes, 9 de mayo de 2022, 16:40 h (CET)

Anualmente, el 25% de la población mundial padece trastornos de depresión o ansiedad. El sentimiento de ansiedad es un mecanismo natural que prepara a las personas para vivir situaciones de potencial peligro y se caracteriza principalmente por una sensación de inquietud, nerviosismo, alerta, miedo o incluso pánico por lo que está por suceder. Si se compara con el miedo, la ansiedad consiste en un estado que anticipa una situación de peligro futuro (que puede ser real o no).

Se puede experimentar la ansiedad en cualquier etapa de la vida, a consecuencia del estrés o de circunstancias adversas en el ámbito personal o laboral, sin haber vivido necesariamente un suceso traumático. La sensación de ansiedad, de forma puntual, no es un trastorno.

Cuando ese mecanismo de defensa natural se ve desbordado o se activa incluso en ausencia de peligro o amenaza, y ese patrón de funcionamiento se consolida en períodos largos de tiempo, impidiendo el transcurso normal del día a día, entonces sí se considera trastorno de ansiedad. En este punto, es necesario acudir a un especialista; incluso antes, si se pasa por períodos largos de estrés.

Los tratamientos para la ansiedad más extendidos hasta el día de hoy son la terapia cognitivo-conductual y los fármacos. Por suerte, recientemente han surgido nuevas terapias que no requieren la administración de fármacos ni se basan enteramente en una terapia del habla, como las técnicas de neuromodulación.

En España, la red de centros de neurodesarrollo Sábilis es pionera y ofrece terapias basadas en técnicas de neuromodulación desde hace más de 10 años.

Tratar la ansiedad sin fármacos sí es posible con las nuevas terapias para la ansiedad: las técnicas de neuromodulación Las técnicas de neuromodulación no invasivas modulan los patrones eléctricos del sistema nervioso a través de electrodos colocados sobre la piel del cuero cabelludo, en un proceso absolutamente indoloro, no invasivo y sin efectos secundarios.

El centro de neurodesarrollo Sábilis brinda tratamientos libres de fármacos para curar distintos trastornos de ansiedad en niños y adultos, de la mano de especialistas en el área. Entre otros, trabajan con pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

De entre los métodos que se aplican en este centro, destaca el neurofeedback. Es una técnica de retroalimentación electroencefalográfica indolora y no invasiva, que busca que el propio cerebro module su actividad. Es decir, el cerebro restaura su actividad eléctrica normal mediante un entrenamiento especializado.

En Sábilis también se emplea la estimulación transcraneal por corriente directa (TDCS), una técnica de neuromodulación que estimula el cerebro. Para tal fin, se aplican en la corteza cerebral corrientes eléctricas de baja intensidad. Se ha demostrado que este procedimiento es muy efectivo para tratar la depresión, la ansiedad, el TOC, el TDAH, las fobias, la migraña y el insomnio.

Pero para aplicar la terapia más adecuada, el primer paso es saber qué trastorno de ansiedad sufre el paciente. Las electroencefalografías cuantitativas (QEEGs) miden la actividad eléctrica de forma objetiva y resuelven qué tratamiento funcionará mejor.

Cómo prevenir la ansiedad Mantener buenos hábitos puede ser de gran ayuda para las personas con tendencia a sufrir ansiedad. Para disminuir la ansiedad se recomienda dormir por lo menos ocho horas al día, tener una alimentación equilibrada y saludable, hacer ejercicio a diario y evitar el consumo de alcohol y tabaco.

Sin embargo, quienes ya padecen un trastorno deben acudir a un especialista, porque los síntomas dejan de poder controlarse conscientemente y suelen agudizarse con el paso de los años.

Sábilis ofrece tratamientos integrales que trabajan las 3 dimensiones de la enfermedad: hábito de pensamiento (terapia cognitivo-conductual), hábito de vida (alimentación, rutinas), base eléctrica y bioquímica del cerebro (técnicas de neuromodulación). Estos servicios se llevan a cabo en sus centros físicos, pero también disponen de varias modalidades de terapia online para aquellos que prefieran empezar a solucionar sus estados ansiosos desde casa.



