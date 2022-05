¿Qué piensa la gente y los alumnos de Mugendo? Emprendedores de Hoy

lunes, 9 de mayo de 2022, 15:56 h (CET)

Un arte marcial que cada vez cobra más popularidad en toda España es Mugendo.

Esto se debe a que sus fundamentos comprenden un estado de calma entre cuerpo y alma que desarrolla también una disciplina completa en este arte marcial.

Personas de diferentes edades se han incorporado a este entrenamiento y mencionan su preferencia entre las demás, ya que no se centra solo en la pelea, sino en el bienestar que proporciona la misma. Por esta razón, las escuelas de artes marciales Mugendo cuentan con diferentes sedes en toda España, en las cuales se puede dar inicio y continuidad a la práctica, en las que se toma como base lo que piensan los alumnos para mejorar.

Practicar Mugendo a cualquier edad Mugendo es un tipo de arte marcial que llama la atención porque es una combinación de las prácticas básicas como el kickboxing, karate, taekwondo y boxeo, que comprende un tipo de clase única y versátil capaz de entrenar al cuerpo en toda su capacidad física.

Fundamentalmente, cuando los niños y niñas se adentran en este arte marcial comienzan a conocer todo el potencial que tienen su cuerpo. Además, abre a la posibilidad de mejorar la defensa personal y aumentar la potencia física, gracias a la gran versatilidad de este entrenamiento. Además, el sistema educativo Mugendo se basa en la filosofía híbrida de las prácticas que llevan años evolucionando, por lo que los niños que comienzan a desempeñarse en ella, aumentan su disciplina porque aprenden a acatar órdenes y valoran la importancia de la actividad física desde temprana edad.

Igualmente, Mugendo también es el preferido por muchas mujeres, en el momento de capacitarse en seguridad personal, porque comprende movimientos y tácticas que son necesarias en casos de peligro. Pero las bases de este arte marcial es el control de las emociones, para aprender a manejarlas y no acudir a la violencia, en un momento de disgusto.

Aunado a esto, los adultos mayores de 40 años, también ven este arte marcial como una oportunidad para mantenerse en forma y de igual manera cuidar su mente.

¿Qué opinan los alumnos de Mugendo? Al ser una práctica deportiva tan completa, Mugendo se ha popularizado entre los amantes de las artes marciales en todo el país, por lo que la escuela Mugendo consta con diversos centros en los que cada vez se suman más estudiantes.

Las reseñas de los estudiantes son completamente positivas. Albert Martínez Salom expone que se trata de una “¡Gran escuela! ¡Buen ambiente, buenos instructores y entreno completo! ¡Si pruebas, engancha!”. Luis Tortosa recalca que es un “Buen deporte para adolescentes, centra mente y cuerpo, desde que mi hijo practica Mugendo está más activo y menos nervioso. Estoy encantado con la escuela y su ambiente familiar”.

Los alumnos comentan “Máxima puntuación para el sistema de aprendizaje que poseen estos centros. Trabajan muy duro para ofrecer programas adecuados para cada perfil de alumno.” Practicar un arte marcial como deporte siempre es una buena opción, sobre todo para mantener la mente y el cuerpo sano, la práctica de Mugendo es ideal como una base sólida para la comprensión de las artes marciales.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los problemas que deben afrontar los alumnos de maderoterapia y su solución de la mano de Maderoterapia Online Asesoramiento de la maximización del patrimonio de la mano de Asesoramiento Independiente El asesoramiento de KUNST Design en espacios modernos Cortinas Bandalux, una de las más demandadas en Luxury Proyect Boutique Curly, la tienda especializada en productos para pelo rizado