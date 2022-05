El Tour de Hungría marca la semana de Caja Rural-Seguros RGA

La siguiente parada en el calendario lleva al equipo Caja Rural-Seguros RGA hasta el Tour de Hungría desde este miércoles y hasta el domingo en cinco etapas que medirán el estado de forma de los corredores ante rivales de nivel, con la participación de once equipos WorldTeam.

Terreno plano con montaña final

La organización ha planteado un recorrido favorable a las llegadas masivas principalmente, aunque la primera jornada cuenta con un circuito con un puerto de tercera hasta la meta en Székesfehérvár. Las tres etapas siguientes deberían a priori ser terreno para velocistas, mientras que la última decidirá la general. Un total de tres puertos y el duro final en alto en Gyöngyös-Kékestető dictarán sentencia a la carrera.

Bloque versátil con doble baza al sprint

Para esta cita, la formación verde presenta un bloque capaz de brillar en cada una de las etapas. La dupla formada por Iúri Leitão y David González peleará en las llegadas masivas, perfectamente escoltados por Sergio Martín -que vuelve tras superar su fractura en la muñeca-, Josu Etxeberria, Calum Johnston y Yesid Pira.

Sergio Martín: "Me encuentro ya mucho mejor de la caída, la fractura de la muñeca era delicada pero por suerte la recuperación ha ido bien. Me encuentro bien de forma, pero la diferencia entre el entrenamiento y la competición es grande. En Hungría espero volver a coger ritmo de competición, para mí fue un duro golpe no estar peleando el Tour de los Alpes y el Tour de Hellas, donde mis compañeros lo hicieron muy bien. El recorrido tiene un poco de todo, con cuatro días favorables al sprint y una última etapa de montaña para decidir la general. Tengo bastantes ganas de volver a competir y ver cómo me responde el cuerpo después de haber estado parado, pero voy con muchas ganas e ilusión".

Seguimiento

La parte final de cada etapa podrá seguirse en directo a través de las aplicaciones tanto de Eurosport como de GCN a partir de las 4 de la tarde, si bien sólo se emitirá en estas plataformas móviles y no en el canal convencional.