Los expertos de Seguros Academy explican cómo funciona un seguro de decesos bajo prima natural o nivelada Emprendedores de Hoy

viernes, 6 de mayo de 2022, 14:35 h (CET)

Un seguro de decesos puede ser una posible opción para el asegurado y su familia, en especial, por la forma inesperada en la que puede ocurrir un accidente fatídico. Aun así, para contratar este servicio, es importante estudiar los diferentes factores que determinan el coste de la prima, porque esto puede influir en su rendimiento a largo plazo.

En este sentido, es importante conocer cómo funcionan este tipo de seguros bajo prima natural o nivelada, las principales modalidades en el mercado, para poder elegir la más conveniente. En este artículo, los expertos de Seguros Academy, profesionales en asesoría sobre seguros, comparten los conceptos clave para entender cómo funcionan las tarifas bajo estas modalidades.

¿Qué tipos de prima hay y cuáles son las características? La cotización de la prima en un seguro de decesos viene determinada por la edad del asegurado y el valor de los servicios de la aseguradora, los cuales, en ambos casos, tienden a crecer con el paso del tiempo. La prima nivelada es aquella que toma en consideración la antigüedad del asegurado, ya que mantiene la tarifa fija o establece sus incrementos dentro de un rango constante, lo que evita incrementos súbitos o exponenciales con el paso de los años.

Sin embargo, actualmente, este beneficio de antigüedad es intransferible, lo que motiva a las aseguradoras a crear modalidades distintas para atraer clientes de la competencia. Como la prima natural, modalidad en la que cada incremento se calcula con arreglo a la edad del usuario en ese momento. El coste, en esta modalidad, suele ser sumamente bajo en los primeros años, pero tiende a incrementarse hasta niveles exorbitantes cuando se llega a edad avanzada.

Escoger la mejor opción para un seguro de decesos La mejor opción es la prima nivelada, gracias al ahorro que representan sus beneficios por antigüedad. Sin embargo, cada caso es distinto y particular, por lo que la más importante recomendación es informarse lo más profunda y adecuadamente posible antes de tomar una decisión.

Seguros Academy es un portal en línea que ofrece asesoría e información de libre acceso acerca de estos temas que, muchas veces, los mismos asegurados desconocen. Esta desinformación es la principal fuente de problemas para comprender las condiciones de cobertura en cada seguro, lo cual puede llevar a malas decisiones al momento de optar por una póliza o tipo de prima determinadas. Es por ello que esta organización comparte sus conocimientos a través de su portal web, para ayudar a los asegurados a estar adecuadamente informados y ejercer plenamente sus derechos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.