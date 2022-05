Clínica Trevi explica cuáles son las operaciones de cirugía estéticas más demandadas en primavera Comunicae

viernes, 6 de mayo de 2022, 13:54 h (CET) La primavera es la temporada estrella de las operaciones estéticas. El postoperatorio es más rápido y llevadero, ya que se goza de buena temperatura sin el exceso de calor del verano y sin una radiación solar tan agresiva. De esta forma, la cicatrización y la recuperación se aminoran en tiempo. Además, se inicia la cuenta atrás para que se luzca una imagen física mejorada. Clínica Trevi, el último concepto en cirugía y medicina estética, revela cuáles son las operaciones más demandadas en esta época Mamoplastia. Consiste en un cambio de volumen y/o forma de los senos, de dos tipos: aumento o reducción. La demanda de cirugía mamaria supone casi el 50% de todas las cirugías estéticas practicadas en España; aunque, es cierto que la mayor parte de ese porcentaje corresponde a una demanda de aumento. Para esta intervención se realiza un estudio preoperatorio, una ecografía mamaria y una mamografía. Requiere anestesia general y se realiza mediante una pequeña incisión en el pliegue submamario o alrededor de la areola dependiendo del caso. Se coloca la prótesis por detrás de la glándula mamaria, por encima o por debajo del músculo pectoral según cada paciente.

Mastopexia. Este tipo de operación sirve para recolocar las mamas, elevarlas y restaurar su firmeza. La elevación del pecho se lleva a cabo en aquellos casos en que sin ser excesivo en volumen, ha sufrido una importante caída por el paso del tiempo, cambios hormonales o de peso. También puede realizarse con prótesis en casos de que la paciente quiera, para además de elevar, aumentar el volumen del pecho. La operación requiere tres incisiones: alrededor de la areola, otra vertical en forma de “T” invertida y una última horizontal. Tras retirar el exceso de piel, el pezón y la areola se recolocan en una posición más elevada y así se consigue un pecho más turgente. Se realiza con anestesia general.

Abdominoplastia. Consiste en la retirada del exceso de piel y grasa abdominal y en la corrección de la flacidez muscular. Esta situación de exceso de piel y relajación del abdomen se suele dar en pacientes que han experimentado aumento de peso y pérdida posterior o en mujeres que han tenido varios embarazos. Gracias a la intervención, se consigue un vientre más plano, firme y una cintura más estrecha.

La operación se realiza bajo anestesia general y la recuperación puede llevar de unas semanas a unos meses, según el estado físico del paciente. Además, puede combinarse con liposucción.

Rinoplastia. Es la cirugía que modifica la forma de la nariz, puede disminuir o aumentar su tamaño, cambiar la forma de la punta o del dorso, estrechar los orificios nasales o modificar el ángulo entre la nariz y el labio superior. Se recurre a esta intervención, también, para corregir los problemas congénitos, traumatismos y algunas dificultades respiratorias. La rinoplastia se realiza siempre en quirófano, con anestesia general.

Blefaroplastia. La blefaroplastia superior es una cirugía ambulatoria (anestesia local), con una duración aproximada de 45 minutos. Se recomienda hacer la cirugía en lugar del tratamiento de láser, ya que este último, necesita muchas sesiones y no siempre queda como el paciente desea, todo dependerá de la cantidad de exceso de piel que presente la persona. Durante una blefaroplastia se extirpa el exceso de piel y grasa del párpado superior dejando una cicatriz escondida en el fondo del surco palpebral superior. Al mismo tiempo, se pueden eliminar las bolsas grasas inferiores y tensar la piel del párpado inferior. La intervención se realiza siempre en medio hospitalario con una ligera sedación y no es necesario quedarse ingresado. Los puntos se retiran a los cinco/ siete días y la reincorporación a la vida cotidiana del paciente es inmediata.

Acerca de Clínica Trevi

Trevi es una clínica de medicina y cirugía estética ubicada en Madrid y formada por un equipo de élite nacional (médicos estéticos, cirujanos estéticos, dermatólogos, esteticistas y médicos especializados). Ofrece servicios que van desde Cirugía Estética hasta Estética Integral.

En Clínica Trevi lo tienen claro, su objetivo es ponerse en la piel de cada paciente para cumplir las metas personales de éste y, a la vez, convertirlas en sus metas profesionales. Además, Trevi no es una clínica común, sino que se trata de un centro moderno, exclusivo y chic dirigido a un cliente exigente, cosmopolita y amante de la belleza que se sentirá como “en casa” gracias a este nuevo concepto de medicina y cirugía estética.

¿Dónde?

C/ Apolonio Morales 21 A - 28036 Madrid

clinicatrevi.com

Seguir en:

@clinicatrevi

Clinica Trevi

