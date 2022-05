Schneider Electric nombra a Philippe Delorme Executive Vice-President Operations para Europa Comunicae

viernes, 6 de mayo de 2022, 10:57 h (CET) El directivo ocupó su nueva posición el pasado 1 de abril de 2022 Schneider Electric, el líder en transformación digital de la gestión de la energía y automatización, ha nombrado a Philippe Delorme Executive Vice-President Operations para Europa. El directivo ocupó su nueva posición el pasado 1 de abril de 2022

Philippe Delorme, actualmente Executive Vice-President Energy Management de Schneider Electric, mantendrá su cargo como miembro del Comité Ejecutivo de la empresa. Este cambio sigue al anuncio del nombramiento de la actual Executive Vice-President Operations para Europa, Christel Heydemann, como Directora Ejecutiva de Orange.

En su nuevo puesto, Philippe Delorme será responsable de todo el portfolio de Operaciones de Schneider Electric en Europa, lo que implica representar la contribución de la compañía al desarrollo de la agenda de la UE para acelerar la transformación sostenible y digital de Europa.

Con más de 25 años de experiencia en Schneider Electric, al principio de su carrera Philippe lideró varias operaciones en los EE.UU. y en Francia y ocupó roles globales. En 2009, se convirtió en Chief Strategy & Technology Officer de Schneider Electric y, desde 2011, ha dirigido varias divisiones de negocios globales. En 2019, fue nombrado Executive Vice-President of Energy Management y, desde 2009, ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la compañía.

Philippe se graduó en la Escuela de Ingeniería Centrale y completó un MBA en Sciences Po en París (Francia). Philippe es promotor activo de una transición energética carbono neutral a través de la adopción de tecnologías digitales y eléctricas.

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

