​'Carni' y Lucía Martínez dinamitan Bruselas: triunfo inesperado y muy trabajado ante Paula y Ari

viernes, 6 de mayo de 2022, 11:28 h (CET) Prácticamente vamos a sobresalto por ronda en Bruselas (uno como mínimo), bien sea en el cuadro masculino o en el femenino, y en esta ocasión las encargadas del petardazo han sido Lucía Martínez y Esther Carnicero. Una pareja que se formaba no hace mucho dejando a sus respectivas acompañantes quizá sin haber tenido tiempo de ver si los entrenamientos daban sus frutos, pero se unían con una ilusión total y con ganas de agitar el cuadro, y lo están consiguiendo. Con una sintonía enorme desde el primer minuto, en Bruselas ha llegado su culmen al menos de momento, dejar fuera a Ari Sánchez y Paula Josemaría.

En un choque muy físico y de mucho volumen de juego (y en el que Ari estaba algo tocada tras sufrir una lesión en el aductor izquierdo a principios de semana), las integrantes de la dupla nº2 se adelantaban en el marcador con un juego exquisito y sin dudas, sabiendo qué hacer y cuándo hacerlo, como marcaba el guion previo, pero Esther y Lucía demostraban que ante ellas no te puedes relajar ni un instante y salieron al segundo set a morder más todavía y a encontrar premio a su esfuerzo, y lo lograron.



Se llevaron, cuando todo apuntaba al tie break, una importantísima rotura de servicio para despejar el horizonte y forzar un tercer set en el que salieron en tromba y atropellaron a Ari y Paula con un buen comienzo, igualado, pero con un arreón imperial en la parte final, un todo o nada que salió cara y les permitió, con un 2-6, 7-5 y 6-3, hacer saltar por los aires la repetitiva final de este año entre las nº1 y las nº2, por lo que habrá final inédita este 2022 en el cuadro femenino llegue quien llegue.

Sufrieron también pero se llevaron un triunfo de gran refuerzo moral Jessica Castelló y Alix Collombon, pareja que necesitaba como el comer seguir sumando y creciendo, como también sus rivales, Delfi Brea y Tamara Icardo, tras un inicio de año complicado para la valenciana. Duelo de estilos y de fortalezas entre ds duplas que en la zona del top 10 tienen mucho que decir y que servía para medir el progreso de cada una de ellas.

Y quedó demostrado en la igualdad, medición y cosquillas constantes que se buscaban, sabiendo por dónde atacar y cómo defenderse mutuamente, para obtener cada una un set y en el tercero, con las fuerzas justas por el continuo correr en la pista y la intensidad a la que se jugaba, dar un pasito extra el dueto hispanofrancés y poner el contador de los cara a cara este año con un punto a su favor (6-3, 4-6 y 6-3).

Remontada de Ale Salazar y Gemma Triay para dejar fuera a Eli Amatriain y Carolina Navarro, dos jugadoras de esas que te ponen en mil y un problemas. Llegaban con la moral alta tras eliminar a Bárbara Las Heras y Vero Virseda y dejaron claro que no fue por suerte, sino por trabajo. Mucho toque, presión y control una y otra vez de los golpes más peligrosos de Salazar y Triay les valió a las de Manu Martín para contrarrestar su ofensividad y ponerse arriba en el primer set, logrando un break y su consolidación al saque siguiente (3-6).

Eso encendió e incentivó mucho más a las de Rodri Ovide, saliendo cual encierro de toros a desgarrar todas las bolas, a correr, a trabajarse los puntos y a demostrar su condición de favoritas. Un cambio total de chip que hizo que tanto en el segundo parcial como en el tercero fuesen las ganadoras por KO técnico y por puntos, pues no pararon de sumar y sumar hasta tocar cumbre (3-6, 6-2 y 6-1), dejando una reacción antológica y solo un pequeño traspiés en el inicio.

Mención especial en la ronda de octavos merece también el choque entre Aranza Osoro y Victoria Iglesias ante Nela Brito y Amanda Giro que si bien significó una victoria rotunda de Aranza y Victoria (6-2 y 6-0), sirvió también para que entrara en la historia Amanda Giro. La jugadora sueca ya se convertía en la primera de su país en alcanzar unos 1/16 de final en un torneo World Padel Tour pero, no contenta con eso, llegaba también a octavos, poniendo el listón todavía más alto.

Ahora no ha podido ampliar su hazaña pero ya tiene un hueco muy importante en la historia del pádel internacional.

El resto de marcadores quedaron con estos registros: Marta Talaván - Nuria Rodríguez vs. Martita Ortega - Bea González (1-6 y 4-6) Virginia Riera - Patty Llaguno vs. Sofía Saiz - Marina Martínez (6-0 y 6-3) Ana Catarina Nogueira - Mari Carmen Villalba vs. Mapi y Majo Sánchez Alayeto (victoria de las primeras por lesión de Majo)

