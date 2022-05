¿Cómo eliminar definitivamente las humedades?, de la mano de Preactiva Emprendedores de Hoy

Las humedades son uno de los problemas más molestos que afecta a las viviendas y a los edificios.

Estas, además de ser antiestéticas, causan problemas estructurales dentro de la construcción y pueden llegar a provocar enfermedades respiratorias a sus habitantes. Una solución inteligente para eliminar la filtración de humedad subterránea en las paredes y en el suelo la ofrece Preactiva. La empresa española ha desarrollado un sistema electrofísico inalámbrico que es efectivo, seguro y fácil de instalar y combate la humedad por capilaridad de forma definitiva.

Eliminar definitivamente la humedad por capilaridad La humedad por capilaridad se origina cuando el agua y la humedad de una zona se filtra por las paredes de un piso o vivienda debido a la porosidad y permeabilidad de sus muros. Esta absorción de agua ocasiona la aparición de manchas blancas en las paredes, moho y hasta puede ocasionar desprendimiento de revestimientos y problemas de instalación eléctrica, si no son corregidas a tiempo.

En el mercado, existen cientos de productos para combatir la humedad en los suelos y paredes. Sin embargo, algunos de ellos no son efectivos y proliferan las manchas en las estructuras de forma más frecuente. Esto hace necesario un sistema que elimine la filtración de manera constante y permanente.

En este contexto, Preactiva ofrece un innovador equipo basado en la física molecular del agua con el cual, a través de ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia, se impide que el agua ascienda por las paredes y el suelo. Además, la tecnología seca las superficies hasta 4 veces más rápido que otros dispositivos como el de ósmosis.

¿Cuáles son los beneficios de contar con las soluciones de Preactiva? Preactiva se ha consolidado como una firma referente el sector de soluciones de humedad por capilaridad en España. Esto se debe a los múltiples beneficios que ofrecen en sus productos. Principalmente, disponen de una amplia variedad de dispositivos en diversos modelos, capaces de proteger los espacios de la humedad desde 50 a 2.500 m². Además, son muy versátiles, pueden instalarse en oficinas, casa o edificios de cualquier tamaño.

El proceso de instalación es muy sencillo, ya que no requiere ningún tipo de obra adicional y puede realizarse en aproximadamente 3 minutos. El dispositivo no necesita mantenimiento y consume poca energía, permitiendo ahorrar costes en la factura de calefacción hasta en un 30 %.

Por otro lado, un aspecto que genera mayor confianza en los clientes es el hecho que el sistema desarrollado por Preactiva está aprobado por la CE en Europa, la FCC en USA y por el Instituto Internacional ICNIRP, lo cual avala que sus equipos no causen ningún daño a la salud de las personas, plantas y animales.

La empresa ofrece una garantía de devolución en el caso de que el cliente quede insatisfecho con los resultados del producto. De este modo, garantiza la plena satisfacción de sus clientes y se postula como una solución para eliminar de forma segura, rápida y eficaz los problemas de humedad por capilaridad.



