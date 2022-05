Flovac, la empresa que cada vez gana más reconocimiento por su ingeniería en sistemas de vacío Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 16:47 h (CET)

El saneamiento de desechos es una tarea que siempre se ha mantenido bajo constante innovación tecnológica. En la actualidad, no solo se buscan medios más eficientes, sino también más sostenibles para el procesamiento de aguas residuales. Una de las tecnologías en auge dentro de esta tendencia es el sistema de alcantarillado por vacío, el cual ofrece un proceso sumamente eficiente de saneamiento, a la vez que reduce la huella de carbono generada en el proceso.

En España, uno de los mayores referentes en cuanto a esta tecnología es Flovac, una empresa especializada en tecnología de vacío con cada vez más presencia en España y otras regiones del mundo, la cual ha alcanzado un amplio reconocimiento dentro de este mercado, no solo en cuanto a sus consumidores, sino también a nivel institucional, a través del máximo galardón de los Premios ADNZ Resene Architectual 2021, otorgada a su estación Flovac Hunua Views, ubicada en Nueva Zelanda.

Saneamiento por vacío apto para un complejo residencial entero En el sur de Auckland, en la isla de Nueva Zelanda, se halla la promoción residencial Hunua Views, un proyecto inmobiliario que, en cuanto al saneamiento de aguas, apuesta por un sistema de vacío por sobre otras opciones, como sistemas a base de gravedad o por bombeo a baja presión. Esta decisión derivó en la instalación del sistema Flovac, el cual, en este proyecto, está diseñado para ofrecer servicios de saneamiento a un total de 1.000 viviendas, una vez concluida la construcción del proyecto.

Debido a sus características y dimensiones, la implementación del sistema de vacío en este proyecto requirió la confluencia de un amplio número de profesionales, entre arquitectos, ingenieros civiles, acústicos, profesionales de servicios diversos y el mismo equipo de ingenieros de Flovac, quienes en un esfuerzo conjunto, llevaron a cabo la instalación de este sistema. La instalación se llevó a cabo con un proceso tan minucioso y detallado que incluso se estudió la acústica de cada rejilla de ventilación, a fin de que el sistema funcione a la perfección sin ocasionar ningún tipo de inconveniente a los futuros residentes.

Una compañía con grandes perspectivas de expansión La estación de Flovac en Hunua Views es un notable paso en la expansión y consolidación de esta empresa, actualmente entre los líderes de su sector en el territorio español y la única con un equipo técnico que cuenta con sus propios especialistas en obra civil, industrial y operación de tecnología de saneamiento por vacío.

En la actualidad, sus operaciones abarcan territorios en Oriente Medio e Hispanoamérica, así como más recientemente, la región de Oceanía, donde hoy en día ocupa un puesto referente dentro de Nueva Zelanda. Además del reconocimiento oficial alcanzado, la empresa consolida cada vez más su expansión por medio de una nueva planta productora en la isla norte de este país, con el objetivo de llevar su innovadora tecnología a cada vez más territorios.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Reformar la terraza esta primavera para disfrutarla todo el año Estrategias de marketing efectivo usando técnicas de neuromarketing con Science & Marketing Los beneficios de llevar a cabo el tratamiento facial con la tecnología Indiba País de Quercus, empresa reconocida como ‘Gastronomía sostenible’ y alimentación saludable Automatización de la firma electrónica, por firmar.online