Una pareja recupera 93.000 € de una hipoteca multidivisa firmada en francos suizos

jueves, 5 de mayo de 2022, 16:00 h (CET)

Una de las consecuencias negativas que produjo la crisis financiera del 2008 fue el derrumbe del euro frente a las monedas extranjeras, lo que generó un incremento en las deudas relacionadas con las hipotecas multidivisa.

El despacho Estela Royo y Carolina García cuenta con especialistas en derecho bancario, quienes trabajan en la reclamación de créditos o anulación de cláusulas abusivas correspondientes a las hipotecas.

Un equipo legal encabezado por Carolina García y Estela Royo consiguió la anulación de una cláusula multidivisa perjudicial El equipo legal encabezado por Carolina García Santos y Estela Royo Torres, ha conseguido anular una cláusula multidivisa comercializada en francos suizos. En ese sentido, el matrimonio involucrado ha visto reducida su deuda además de 320.000 € (al cambio) a 199.000 €, un resultado favorable para la pareja.

La peculiaridad de este tipo de préstamos hipotecarios es que el capital prestado está referenciado a una moneda extranjera, generalmente yenes japoneses, aunque en este caso particular se referenció a francos suizos. Por tal motivo, la deuda original podría aumentar o disminuir en función de la cotización de dicha moneda frente al euro.

Entre 2006 y 2008, diferentes entidades crediticias comercializaron este tipo de hipotecas, prometiendo a sus clientes que pagarían menos por cuestión de intereses. El argumento fue que el tipo variable no sería el euribor (que en aquella época alcanzaba máximos históricos), sino el libor de la moneda elegida (notoriamente inferior). Sin embargo, las entidades ocultaron que era perfectamente factible suscribir un préstamo cuyo tipo de interés variable fuera en libor del euro.

La crisis financiera del 2008 produjo el aumento en las deudas correspondientes a hipotecas multidivisas Un acontecimiento que echó abajo la estabilidad financiera a nivel mundial fue la crisis financiera ocurrida en 2008, a partir del colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Como consecuencia, el euro se derrumbó frente a las monedas extranjeras y muchos hipotecados en multidivisas vieron como su capital pendiente no disminuía, pese a los pagos realizados. En algunos casos, el monto a pagar era incluso superior al préstamo solicitado inicialmente.

Durante los años siguientes, los clientes han dedicado un gran esfuerzo personal y profesional para pagar cuotas de una cuantía imprevisible, lo que significó dedicar una gran cantidad de tiempo que difícilmente podrán recuperar. Por ello, un despacho de abogados especializado en derecho bancario es un factor imprescindible para la reclamación de acuerdos crediticios perjudiciales.

Gracias al profesionalismo de Carolina García Santos y Estela Royo Torres, se obtuvo una sentencia favorable que implica la recuperación de más de 93.000 €. De esa forma, la pareja vio reducida igualmente la deuda de su hipoteca en más de 120.000 €.



