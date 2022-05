Bomi Group a través de Picking Farma anuncia la apertura de un nuevo centro logístico cerca de Madrid Comunicae

jueves, 5 de mayo de 2022, 17:13 h (CET) Bomi Group, la multinacional líder en el ámbito de la logística integral al servicio del sector de la salud, gracias a la reciente adquisición de Picking Farma, líder en logística del sector farmacéutico en España, abrirá un nuevo almacén de última generación cerca de Madrid, consolidándose así como un sólido actor en fuerte expansión en Europa y Latinoamérica La construcción del nuevo centro logístico supondrá una inversión de 15 millones de euros. Se espera que, cuando esté plenamente operativo, la plataforma contrate a un total de 150 personas, lo que elevaría la plantilla de la empresa en España a unos 400 empleados, una mezcla de jóvenes talentos y trabajadores experimentados con habilidades específicas adaptadas a las necesidades locales.

Según el programa acordado con el Grupo VGP, una de las empresas paneuropeas líderes en el desarrollo y gestión de parques logísticos de última generación, el nuevo almacén estará operativo a partir del primer trimestre de 2023.

La nueva instalación del Grupo Bomi -identificada bajo la marca Picking Farma- se suma a las siete que la compañía tiene actualmente en España, de las cuales una se encuentra cerca de Madrid, cuatro en Cataluña y dos en Canarias, así como el almacén de Montijo (Portugal) operado a través de un socio exclusivo.

"Tras la adquisición de una empresa tan importante como Picking Farma, con la apertura del nuevo almacén en Madrid, no solo consolidaremos nuestra presencia en el sector de la logística farmacéutica en España en beneficio de los clientes y sus necesidades, a través de entregas y servicios ad hoc de alto valor, sino que también garantizaremos numerosos nuevos puestos de trabajo para trabajadores tanto jóvenes como experimentados en el sector" - dijo Felipe Morgulis, COO de Bomi Group.

Con una superficie total de 25.000 m² y una capacidad para albergar 60.000 palets, el nuevo centro se ubicará en el Parque Logístico VGP de San Fernando de Henares, a 15 km al noreste de Madrid, en una localización estratégica a tan solo 12 km del aeropuerto "Madrid-Barajas" y en la intersección de la autopista A-2 Madrid-Barcelona con la carretera de circunvalación M-50 del área metropolitana de Madrid. La nueva plataforma será la mayor de todas las instalaciones que la compañía tiene actualmente en España.

El complejo de San Fernando de Henares permitirá al grupo potenciar su actividad dirigida al sector de la salud, no solo dedicado a productos farmacéuticos, sino también a dispositivos médicos y equipamiento para hospitales. Se trata de tres líneas de negocio que requieren condiciones de almacenamiento y logística muy diferentes. Por ello, las nuevas instalaciones incluirán múltiples zonas de temperatura controlada en función del tipo de producto gestionado y una sala técnica dedicada a la gestión y reparación de equipos de diagnóstico.

El objetivo es que el nuevo centro logístico sea uno de los más innovadores y mejor equipados de Europa al servicio de la sanidad, apoyándose en soluciones de automatización de última generación.

A lo largo de los años, Picking Farma se ha convertido en un referente en el mercado español con una cartera de clientes de primer nivel en los sectores farmacéutico, veterinario y cosmético: "La puesta en marcha de este nuevo centro logístico supondrá un importante impulso a los planes estratégicos del grupo. Disponer de las mejores tecnologías acompañará el crecimiento de nuestros futuros y actuales clientes", afirma Jordi Cusidó, Iberia Country Manager de Bomi Group.

El nuevo centro contará con un sistema de preparación de pedidos automatizado, personalizado y de última generación, con una tasa de error prevista inferior a 2 por cada 10.000 líneas preparadas; el más alto nivel de seguridad contra incendios; sistema de vigilancia externa e interna 24/7, eficiencia energética con certificado BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) que reconoce a los edificios sostenibles que obtienen la calificación de "Muy Bueno".

Además, se integrarán varias soluciones de almacenamiento a temperatura controlada (-20 °C, +2+8 °C, +15+25 °C) y espacios multidisciplinares para servicios dedicados a MedTech.

