Luka Doncic se lesiona a solo días para iniciar los Playoffs 2022 de la NBA

jueves, 5 de mayo de 2022, 12:38 h (CET) Las alarmas de los Dallas Mavericks se encendieron ante la lesión de su estrella, el jugador Luka Doncic quien sufrió una distensión de la pantorrilla izquierda justo en el último partido del equipo en la temporada regular, días antes de iniciar los Playoffs de la NBA.

Cabe destacar que el jugador esloveno tuvo que retirarse del partido disputado este domingo contra San Antonio Spurs, cuando solo quedaban 2.24 del tercer cuarto, esto a causa del incidente; pero no sin antes haberse alzado como el mejor de su equipo al haber anotado 26 puntos con 8 registros de rebotes y 9 asistencias.

Durante la madrugada del lunes, a pocos minutos de terminar el partido la fanaticada y el equipo del Mavericks tuvieron un mal sabor de boca cuando tuvieron que detener el encuentro deportivo para sacar a su estrella a los vestuarios donde sería atendido por especialistas. Después de esto, no volvió a la pista de juego.

Tras el pequeño incidente que sufrió Doncic, los Dallas Mavericks continuaron el partido, con Jalen Brunson, y Dorian Finney-Smith, quienes tomaron el lugar de la estrella y lograron obtener la victoria al cerrar el partido contra San Antonio Spurs con una anotación de 130 – 120.

A solo días del Playoffs 2022

Aunque la franquicia texana ya había clasificado a los Playoffs 2022 y obtuvieron la victoria en el último partido de la temporada regular, el equipo se mostró tenso y preocupado. En una entrevista para los medios tras finalizar el partido, el técnico de los texanos, Jason Kidd, expresó que esperaba no fuera nada serio, “ojalá no sea demasiado serio”, fueron sus palabras; considerando que se acerca los Playoffs 2022.

Hasta el momento no se ha notificado sobre el estado de salud del exjugador de Real Madrid, por lo que su participación se mantiene aún en duda para la primera ronda de los Playoffs 2022, ya que solo faltan un par de días para el sábado 1 de abril, fecha programada para el inicio.

El entrenador además detalló que su estrategia para Doncic y el resto de jugadores que se mantienen activos en la franquicia de Dallas, jugaran solo hasta el final del tercer cuarto y que no pisaran la cancha en el último parcial.

Alcance de la lesión

Pese a que no se ha conocido el alcance de la lesión que sufrió el jugador Doncic, la planificación del resto de los titulares de la franquicia texana, debe continuar; esto significa que el próximo encuentro donde participarán los Dallas Mavericks será justo el día del inicio de los Playoffs 2022, este sábado 16 de abril.

