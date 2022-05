Récord en Reino Unido: al menos 25 candidatos de habla hispana y portuguesa en estas elecciones Representan a los seis grandes partidos de Gran Bretaña Isaac Bigio

jueves, 5 de mayo de 2022, 09:23 h (CET) Este jueves 5 son las elecciones locales del Reino Unido. Por primera vez, en estas compiten al menos 25 de candidatos de lenguas iberoamericanas. Ellos, además, lo hacen representando a los 6 grandes partidos de Gran Bretaña: conservadores, laboristas, liberales demócratas, verdes y nacionalistas de Escocia y de Gales (SNP y Plaid Cumry, respectivamente).

Candidatos laboristas

Los rojos son el partido que aspira a ganar estos comicios, capitalizando el descontento ante el alza del gas, la luz y los productos, así como por el descrédito del Gobierno por los escándalos de que el Primer Ministro y su número dos han sido multados por haber violado las reglas de la cuarenta.

En las 2 últimas elecciones generales el líder del laborismo fue Jeremy Corbyn, quien habla castellano, tiene 3 hijos anglo-chilenos y está casado con la mexicana Laura Álvarez. El nuevo jefe de ese partido, Sir Keir Starmer, le ha separado a él de la bancada partidaria. El laborismo es que postula la mayor cantidad de aspirantes de lengua lusa e hispana.

En Lambeth, el mayor distrito de Londres interno y el que cuenta con la mayor población luso-hablante del Reino Unido, postula como su candidato más joven, Diogo Costa, de 23 anhos, para el barrio de Oval. Costa es también el líder del Partido Socialista Portugués en Inglaterra. En ese mismo distrito debuta la candidata Sarina da Silva, 41 años, en el barrio de Waterloo y South Bank. La figura más curtida es Martin Tiedemann, un anglo-argentino, que busca ser nuevamente reelecto por Brixton, y quien ha llegado a ser un alto directivo del municipio de Lambeth.

Otros que aspiran a mantener sus cargos como concejales son Natalia Pérez en Hammersmith y Fulham, Bélgica Guaña en Newham (un distrito donde todos sus concejales son laboristas), la luso-descendiente Lucia das Neves por Haringey (donde se encuentra el principal mercado interno sudamericano: el Pueblito Paisa), por el barrio de Woodside Ward, y la colombiana invidente Rosa Gómez en Redbridge (al extremo este, cerca al mar).

En este último distrito postula otro laborista latino, Bert Jones, de origen mexicano. En Hounslow (cerca a Heathrow, el principal aeropuerto británico) es candidata la brasileña Lara Parizzotto. Otros candidatos laboristas hispanoamericanos son la anglo-boliviana Natasha Cabrera Lloyd-Green en la City de Londres (donde está el barrio financiero), la boliviana oriental Claudia Turbet (dirigente del sindicato Voces Unidas) en Hackney (un barrio popular y relativamente pobre del este), la argentina Marcela Benedetti en Kingston upon Thames (un distrito donde los laboristas no tienen mayor presencia, pues allí el liderazgo pertenece a los liberales demócratas y la oposición a los conservadores), la venezolana Giuluia Monasterio en Barnet (un distrito acomodado al norte de Londres con mucha presencia judía), Gabriela Salva Malcalla (hija de chileno) en Tower Hamlets (uno de los distritos del este más popular y con mayor cantidad de habitantes de origen bengalí, asiático y musulmán).

Fuera de Londres postula para ser reelecto el portugués Tiago Corais, de 43 años, por la localidad de Littlemore, en los alrededores de Oxford. En Cambridge es candidato Carlos Torzanos, de origen boliviano.

Hay otros 2 concejales laboristas que, pese a no ser latinos, han hecho mucho por nuestra comunidad. Ambos pelean por ser reelectos. Uno es Isidoros Diakides, de origen heleno, quien ha sido uno de los mayores defensores del Pueblito Paisa en Haringey. Otro es Sunil Chopra, quien ha llegado a ser teniente alcalde de Southwark y un impulsor de distintos eventos durante el Mes Amigo.

Candidatos conservadores

Los "tories" controlan un 55% de la cámara de los comunes y son el partido que gobierna ininterrumpidamente al país desde el 2010. Cuando fue alcalde de Londres, Boris Johnson (hoy Primer Ministro) se proclamó como el primer latinoamericano en haber llegado a tal cargo, argumentando que él fue concebido en México y que él nació en un hospital puertorriqueño en Nueva York. Su actual viceprimer ministro, Dominic Raab está casado con la brasileña Erika Rey.

Cuando Johnson fue burgomaestre capitalino, él se reunió varias veces con nuestra comunidad y en su última cita con cientos de nosotros (en la Casa del Senado en diciembre 2011) él apoyó la creación de un mes histórico para el millón de iberoamericanos en reino Unido (el cual terminaría llamándose "Amigo Month", el que se realiza del 7 de septiembre al 12 de octubre y que se da en paralelo con los meses hispano y latino de EEUU y Canadá). Siendo alcalde, Johnson fue el primero en reconocer a la minoría de habla lusa e hispana (iberoamericanos y latinoamericanos) en todos los formularios.

A pesar de que Boris Johnson viene siendo cuestionado, algunas encuestas indican que la inicial fuerte distancia que le llevaba el laborismo de Sir Keir Starmer se ha achicado. Los conservadores usualmente sacan muchos votos en las zonas de clase media y alta, particularmente en la periferia del Gran Londres.

El líder de los tories en Lambeth es Tim Briggs, quien nuevamente busca ser reelecto por Clapham. Briggs, quien ha llegado a ser el jefe de la oposición en el distrito con más iberoamericanos en el país, es un inglés con una esposa e hijas peruanas, quien habla muy bien el castellano. La portuguesa Sofia de Sousa, de 32 años, es candidata por la segunda vez por el Partido Conservador en el barrio de Blackwall & Cubitt Town, en Tower Hamlets.

Fuera de Londres, los lusitanos Januário Gusmão e Diogo Rodrigues, de 32 años, son candidatos por el Partido Conservador en Bridgwater, Sommerset, al sudoeste de Inglaterra, por las circunscripciones de Eastover e Bridgwater East & Bawdrip, respectivamente. Rodrigues, quien ya fue alcalde de ese distrito en 2018, es el primer portugués en haber logrado tal cargo no Reino Unido, y es, también, el único lusitano que lleva 7 años como concejal.

En Saint Albans, la ciudad del primer mártir cristiano inglés ligeramente al norte de la capital, postula nuevamente el conservador chileno Claudio Durán, quien ya ha ocupado cargos en ese municipio y quien es uno de los grandes dirigentes de la Anglo Latin American Foundation (ALAF). En esta última asociación se destaca la baronesa tory Gloria Hooper, quien habla un castellano perfecto aprendido cuando estudiaba en Ecuador, y quien presiude la comisión latinoamericana del parlamento británico.

Liberales demócratas

Este es el tercer partido británico en cuestión de votos y de concejales. Usualmente, a este le va bien en elecciones locales como la que se avecina. La única vez en que los liberal-demócratas llegaron al Gobierno lo hicieron en 2010-15 cuando fueron socios minoritarios del tory David Cameron. Entonces, su líder fue Nick Clegg, el primero en ocupar dicho puesto y ser un fluente hispanohablante. Su esposa española Miriam González fue directiva de Canning House, la principal institución diplomática académica iberoamericana de UK. Debido a que sus 3 hijos eran de nombre y lengua hispanos, esta ha sido la primera vez en la historia del número 10 de la calle Downing (donde reside el Jefe del Gobierno) en la cual la mayoría de sus menores de edad hablaban el castellano. Un anterior presidente de dicho partido fue Simon Hughes, quien fue un asiduo concurrente a los eventos del Mes Amigo y de nuestra comunidad. Otra antigua concejala liberal demócrata fue la anglo-venezolana Lorraine Zuleta.

En el 2022 solo conocemos a una sola candidatura latina liberal-demócrata. Por tercera vez consecutiva corre la concejal ecuatoriana María Linforth-Hall (impulsora de la Mano Amiga) en la zona de Elephant and Castle, en Southwark (el distrito con más hispanohablantes y andinos del país) junto con su colega, el concejal Graham Neale.

Verdes

Los verdes llegaron a quedar terceros en las elecciones al municipio del Gran Londres en 2021 y su entonces lideresa Sian Berry llegó a ser la mujer más votada en la historia capitalina. Hoy los ecologistas vuelven a presentar como su candidata para Southwark a Lina Usma, conocida directiva de organizaciones latinas y femeninas de la zona de Elephant and Castle, quien también es copropietaria de la cadena Extra Radio TV Prensa.

Nacionalistas de Gales y Escocia

En Gales, la consejera de las Comunidades Portuguesas, Iolanda Banu Viegas, de 48 años, es nuevamente candidata de Wrexham por el partido pro independencia de Gales, Plaid Cymru, en la circunscripción de Erddig.

En Escocia, por primera vez hay una candidata portuguesa. Ella es Martha Mattos Costa, 44 años, que concurre por el Partido Nacional Escocés (SNP) en el área de Liberton/Gilmerton, Edimburgo.

Palabras finales

Con toda seguridad, hay más de un cuarto de centenar de candidatos. En otros comicios han competido varios iberoamericanos en lugares muy apartados o por listas poco conocidas. En otros casos, hay candidatos de los que no se conoce bien su origen.

Por motivos particulares, esta ha sido la primera vez que no hemos podido organizar un foro de candidatos para nuestra comunidad, cuando en otros momentos hemos llegado a congregar a millares en estos y hemos traìdo a estos a los lìderes de todos los partidos, incluyendo al actual Premier Boris Johnson. Un mérito que ha tenido María Victoria Crisancho de Express News es que ha podido entrevistar a varios de ellos en su programa y haber hecho una nota publicando poco más de la mayoría de estos nombres.

Todos los concejales londinenses de la comunidad de habla lusa e hispana han participado en las actividades del Mes Amigo. También se han sumado al mes de la herencia latina, lusa e hispana de UK otros concejales fuera de Londres. Tiago Corais ha estado en un evento del Mes Amigo en la mayor catedral propia de nuestra comunidad (la Internacional de West Norwood) donde leyó una carta hecha por el jefe de su partido. Claudio Durán ha promocionado y ayudado a numerosas actividades del Mes Amigo, algunas de las cuales las ha hecho en su amplia casa en Sain Albans. Esperemos que más adelante podamos organizar una presentación de todos los latinos, lusos e hispanos que vayan a quedar electos ante una asamblea con nuestra comunidad.

------------------------ *Varias de estas informaciones han sido tomadas de las notas escritas por María Victoria Crisancho en Express News y por el cable de la Agencia Lusa (probablemente de la autoría de Bruno Manteigas) del primero de mayo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Récord en Reino Unido: al menos 25 candidatos de habla hispana y portuguesa en estas elecciones Representan a los seis grandes partidos de Gran Bretaña Médicos del Mundo alerta por la salud mental de la población ucraniana desplazada: "Son los más vulnerables" "La gente se siente avergonzada de pedir apoyo. Hasta hace dos meses tenían sus casas, sus trabajos, su vida, y ahora solo experimentan la pérdida" Nuevo proyecto de Ley en Brasil para verificar las identidades de los jugadores de lotería Intentará prevenir que los juegos de azar y loterías puedan ser utilizados para lavar dinero Sanidad incorporará programas de salud en Honduras que beneficiarán a 80.000 familias El objetivo es mejorar la vida de la población hondureña a través de la cooperación El presidente de Sri Lanka acuerda la destitución de su hermano como primer ministro del país Se trata de una de las medidas más drásticas adoptadas por las autoridades ceilandesas