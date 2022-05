¿Dónde encontrar portabicicletas para coche? Negrillo Emprendedores de Hoy

El ciclismo es una actividad física que trae muchos beneficios a la salud, por lo que cada vez son más las personas que se incorporan a este deporte. Sin embargo, siempre ha habido una problemática en torno al transporte de las bicicletas, ya que algunos piensan que pueden simplemente llevarla en la parte interior del vehículo, pero en caso de algún accidente, la ley establece el uso obligatorio de portabicicletas para coche, para un traslado más seguro y eficiente.

Es bien sabido que hay muchos fabricantes que desarrollan este producto y en la página web de Negrillo se encuentran algunos de los más innovadores y mejor puntuados del mercado.

¿Qué tipo de portabicicletas se necesita en cada ocasión? Solo los deportistas conocen la importancia de contar con un soporte de bici que, además de cumplir con las leyes que regulan su traslado en coche, la mantengan completamente segura. En Negrillo, se dispone de los tres tipos de portabicicletas para coche más utilizados en el territorio español. Comenzando por el de bola o gancho, que puede llevar de dos a cuatro bicicletas en un viaje, es sumamente resistente y se recomienda para los ciclistas profesionales, ya que trasladan la bicicleta con mayor regularidad. Además, los portabicis de bola son de fácil y rápida instalación y muchos profesionales buscan instalar este tipo de soporte bici, ya que no representan un estorbo en la parte de atrás del vehículo.

Seguidamente, está el soporte de portón, que si bien no es el portabicicletas favorito de los ciclistas, es importante conocer la variedad de opciones que hay en el mercado. Este producto puede trasladar hasta tres bicicletas y una de las mejores marcas que se puede conseguir en Negrillo es Menabo, ya que si se sigue al pie de la letra su proceso de instalación, no presenta problemas a corto plazo.

Pero para los que la movilizan en menos ocasiones, los portabicicletas de techo se usan por los amateurs que se inician en este deporte. Se instalan sobre las barras portaequipajes y puede ser de sujeción al cuadro o de sujeción a la horquilla delantera (desmontando la rueda). Este tipo es recomendable para las personas que utilizan la bicicleta en pocas ocasiones o para viajes/traslados relativamente puntuales.

Soportes y accesorios en una única página web Según lo que establece la ley, en el momento de emplear portabicicletas para coche, la matrícula del vehículo, así como las luces traseras, deben estar visibles. Siempre deben ir en la parte trasera con soportes de bola o portón y, si alguno de estos supera el ancho del vehículo, se debe implementar la señal V20. Esta placa se reconoce como una señal de alerta para todos los vehículos que quieran sobrepasar al coche que traslada las bicis. En su defecto, al llevarla en la parte superior, el peso no debe superar lo establecido por el fabricante, para evitar accidentes en el camino.

Teniendo en cuenta la seguridad, el traslado de bicicletas comprende, además del soporte, accesorios de agarre como pomos, adaptadores y cuerdas, cuyo uso dependerá de la cantidad de bicicletas que se van a transportar. De esta manera, en la página web de Repuestos Negrillo se encuentran solo las mejores marcas de estos accesorios de transporte para trasladar de manera adecuada las bicicletas a cualquier destino.



