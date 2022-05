No conocer qué se dice de una marca, pone en riesgo su presencia en el mercado Comunicae

miércoles, 4 de mayo de 2022, 15:58 h (CET) "Si no eres consciente de qué dicen de tu marca, tu presencia en el mercado está en serio peligro". Esta es la principal conclusión que saca Moisés Cohen Amar, CEO de Simbiu al ser cuestionado por la influencia que tienen las acciones de comunicación y la presencia pública en medios y redes sociales en el devenir de una marca Novedad y experiencia se dan la mano en Simbiu, la nueva marca bajo la que opera desde hace unos meses Grupo Seguimedia a escala nacional. El nuevo distintivo nace de la unificación de cuatro firmas propias (Seguimedia, JP Media, Orión Press y Seguiclip), que cuentan con una dilatada trayectoria de más de 25 años en el mercado español de la consultoría y asesoría en comunicación. Cohen señala, que más allá de un mero cambio de envoltorio, esta renovación supone una oportunidad para consolidar el desarrollo y crecimiento de la compañía a través de la mejora de la eficacia y eficiencia de los servicios que presta, abriéndose una nueva etapa “tan ilusionante como cargada de desafíos”. Según explica, la flamante firma quiere transmitir sintonía y cercanía con el cliente, remarcando el protagonismo del concepto simbiosis entre ambos.

En un panorama en el que hay un número ingente de medios de comunicación y un universo de conversación casi infinito en redes sociales que se transmite a una velocidad vertiginosa, el tener un control exhaustivo sobre las acciones de comunicación que impulsan las empresas o instituciones se torna en una necesidad, y, a la vez, en una tarea compleja. Precisamente, ahí se centra la labor de la compañía dirigida por Moisés Cohen, que tiene como fin ayudar a los clientes a entender, analizar y gestionar su información publicada en medios con inmediatez y eficacia. Según cuenta el CEO de Simbiu, el principal objetivo de la compañía es transmitir a los clientes que existen recetas para analizar si su comunicación es realmente eficaz. En este sentido, añade: “Los servicios que ofrece Simbiu simplifican el trabajo que se realiza en los gabinetes de comunicación, lo que conlleva un gran ahorro de tiempo para ellos. Se realiza un trabajo que de otra manera es ingente y casi inabarcable, añadiría ¿Cuánto tiempo hay que dedicar para revisar toda la prensa en busca de las informaciones de su interés? Pues ese trabajo de campo diario ya se le da hecho, y, además, con bastante precisión. Y por no hablar de lo que supone en el caso de las redes sociales o medios digitales. También poder entender, analizar e interpretar toda esa información publicada por analistas especializados es una labor específica que ayuda sobremanera a los clientes a comprender, situar y mejorar su propia comunicación”.

Para conseguir dicha meta, la empresa dirigida por Cohen contará con una nueva herramienta para disponer, analizar y trabajar con la información publicada, bautizada como Simbiu Mediastation. Para su consecución, indica el directivo, “se ha contado con los mayores especialistas de este negocio, que hay pocos porque no es un sector muy extenso, y además, para construirla se ha aplicado también el feedback recibido de los clientes durante tantos años”. Asimismo, anuncia que la compañía estrenará en próximas fechas una app que permitirá a los clientes trabajar desde dispositivos móviles sin perder el potencial de la herramienta antes referida y que simplifica mucho el trabajo de comunicación desde cualquier lugar, “se puede imaginar que llevar una herramienta de este tipo a un formato app que permita trabajar desde cualquier lugar únicamente usando el móvil y que realmente sea útil no es tarea sencilla”.

Moisés Cohen asevera que los servicios de su empresa son válidos para cualquier tipo de organización empresarial o institucional, independientemente de su tamaño y peso geográfico. “En la cartera de Simbiu hay desde grandes multinacionales a pymes y microempresas, pasando por instituciones y organizaciones de distinto tipo. Toda entidad que sea susceptible de tener una actividad comunicativa con cierta regularidad debería contar con algunos servicios de este tipo porque le facilitará bastante la tarea a su departamento de comunicación y da una perspectiva real y constatable de la marca en los medios y ayuda a mejorarla”.

En cuanto a los productos que ofrece esta compañía, los más demandados son los de escucha activa o clipping, basados en el monitoreo o seguimiento de los medios de comunicación en sus distintos soportes con documentalistas especializados que hacen una labor donde las máquinas no llegan; y por otro lado, los de análisis e informes, que permiten conocer a través de la interpretación de distintos datos el posicionamiento y éxito de las acciones comunicativas. Ambos instrumentos son de mucha ayuda a la hora de establecer y llevar a cabo estrategias en comunicación. Sin duda, éstos son los más clásicos de Simbiu, tanto es así que el primero de ellos constituye el germen de esta empresa. Pero los tiempos avanzan y las formas de comunicación cambian y evolucionan, por ello la compañía ha apostado por adaptar la oferta con nuevos servicios. A este respecto, Cohen afirma que “se está implementando también, una herramienta muy interesante para realizar acciones con influencers que es capaz de analizarlos e identificar los más idóneos para cada cliente y gestionar muy fácilmente acciones con ellos. También se ha avanzado mucho en el servicio de análisis de la reputación digital, el cual ha dado muchas satisfacciones a la compañía”.

Sobre este último, explica que “básicamente se analiza la mancha digital. Es decir, cualquier huella que se deje en dicho entorno. Es una potente herramienta basada en la tecnología del big data muy útil, sobre todo, para su aplicación en esa ágora virtual que son las redes sociales, las cuales cada día tienen un mayor peso para la reputación de las marcas, organizaciones o personas y también en medios online, blogs y foros. Este servicio permite un análisis exhaustivo de las tendencias de los procesos comunicativos tanto del propio cliente como de su competencia o sector, además de identificar cuáles son los temas de conversación en un determinado momento y su tratamiento. Todo ello, con el valor añadido de poder consultar en tiempo real, por lo que la herramienta se revela como una gran ayuda para determinar estrategias de comunicación de una manera ágil, ver la repercusión y aceptación de una determinada campaña o acción; o incluso para prevenir y atajar de una manera rápida una situación de crisis. Hay muchas esperanzas puestas en este servicio porque se asocia con el concepto inteligencia artificial, lo que redundará positivamente en el prestigio de la empresa”.

El último producto en la cartera de servicios de Simbiu “tiene como objetivo cubrir con un sólo proveedor las necesidades de un profesional de comunicación”. Su plataforma de envío de notas de prensa tiene una base de datos más de quince mil periodistas segmentados por los temas sobre los que escriben, el ámbito geográfico, el medio o el idioma y con una herramienta a la altura de las grandes plataformas de emailing que permite realizar envíos de forma segura, sin generar spam y con todas las estadísticas necesarias para conocer el éxito del envío.

En definitiva, “para conocer fielmente la presencia de una marca en los medios y las redes y poder mejorar la estrategia de comunicación existen herramientas que hacen esta labor ingente y compleja, muy sencilla y que ayudan a tomar las decisiones más adecuadas”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Family Zone ha anunciado la compra de Qustodio, la aplicación de control parental líder a nivel global NEORIS se une a CEOE como empresa asociada Carmila y El Consejo Andaluz de Cámaras renuevan su colaboración para impulsar el comercio de la región Alumnos de ESIC aprenden cómo lanzar una startup de la mano de Demium Alufase recuerda la importancia de una estricta supervisión en el montaje de andamios