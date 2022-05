Arlenis Sierra, etapa y liderato en la Vuelta a Andalucía

La campeona cubana logra el 11º triunfo de la escuadra telefónica en 2022 tras otra estupenda actuación de equipo y su buen hacer en la definitiva subida a Arenas, en la que se hizo con el primer amarillo de la Ruta del Sol

La sensacional temporada 2022 de Arlenis Sierra en su debut con Movistar Team ha alcanzado este martes en Arenas (Málaga) su punto más alto con la victoria obtenida por la campeona de Cuba en la primera jornada de la Vuelta a Andalucía (UCI 2.1), agradable estreno en el calendario internacional.

La ciclista de Manzanillo batió en la intrincada serie de repechos finales a Mavi García (UAD) tras una actuación sólida y solvente del conjunto dirigido en la Ruta del Sol por Pablo Lastras. El trabajo desde salida de Sarah Gigante y una gran aproximación a los últimos 10 km de ascenso por parte de Sara Martín (7ª), Jelena Erić y Katrine Aalerud desembocó en una eficiente respuesta de Sierra, que no se cebó en la primera intentona de García -bien respondida inicialmente por Paula Patiño (4ª)-, llegó prontamente a su rueda y la batió en el sprint.

Maillot amarillo, por tanto, para una Arlenis que tiene ahora dos etapas por delante y un empate a tiempos en la general -con cinco de las seis corredoras de Movistar Team en poco más de 1'- que resolver en los exigentes recorridos que esperan entre Málaga y Cádiz. Mañana miércoles, el duro repecho de La Mar, camino de Mijas, y su peligroso descenso esperan al pelotón de la ronda andaluza.

DECLARACIONES / Arlenis Sierra:

"Siempre se lucha por intentar conseguir victorias, hoy la hemos logrado en equipo y eso me pone muy contenta, por mí misma pero sobre todo por las 'niñas', que trabajaron súper bien. Nos organizamos realmente bien y eso me da confianza de que, ojalá, pueda mantener el 'pullover' hasta el jueves. Cuando partió Mavi, Paula iba detrás de ella y empecé la subida tranquila, siempre mirando a Paula con Mavi, vigilando que no se fuera a quedar. Luego, cuando me di cuenta que Paula se estaba separando un poco, dije: 'Bueno, voy a reaccionar y 'brincar', porque si no, va a dejar a Paulita'. Y así fue. Pasé un poco de trabajo para llegarle, porque estaban bastante lejos, pero le llegué a mediados de la bajada y eso fue también lo que me favoreció de cara a meta".