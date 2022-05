La inflación también incide en los nacimientos: la cesta de la compra para los recién nacidos ha aumentado un 36 % El precio medio de un primer equipamiento para un bebé hoy en día se sitúa en los 1.615,35 € Redacción

miércoles, 4 de mayo de 2022, 10:03 h (CET) La sociedad española está inmersa en un proceso de envejecimiento, aunque en los últimos años este fenómeno se ha acelerado. Así lo demuestran los principales datos demográficos del INE, que revelan que, entre 2010 y 2020, la tasa de natalidad se redujo un 29,85 %. Hay múltiples factores detrás de esta tendencia poblacional, pero uno de los grandes culpables es el aumento del coste de la vida.

Las últimas estimaciones de inflación realizadas por los órganos públicos revelan que la inflación durante el mes de abril fue de un 8,6 %, no se obtenía un porcentaje tan alto desde 1986. La subida del IPC, aunque más acusada en los precios de la energía y los combustibles, también tiene sus efectos negativos en la bolsa de la compra, que a su vez incide en el planteamiento de ser padres o no.

Según la última investigación de mercado elaborada por el comparador idealo.es, en los últimos seis años el coste de los productos de higiene infantil y de lactancia ha aumentado un 31 % y un 41%, respectivamente. En conclusión, la cesta de la compra para los bebés de la casa ha crecido un 36%.

El análisis elaborado por idealo.es también desvela que el precio medio de un primer equipamiento para un bebé (carrito, cuna, ropa etc.) hoy en día se sitúa en los 1.615,35 €, un 5 % mayor que al de hace seis años. Estas cifras son algo que la mayoría de los potenciales padres tienen que tener en cuenta, ya que hay que recordar que el salario mínimo interprofesional en España se sitúa en los 1.000 € al mes.

Cuidar un bebé de forma sostenible es el doble de caro

Los pañales son los artículos que más marcarán los primeros años de la vida de un niño y uno de las grandes inversiones hechas por los padres. De hecho, según los datos recopilados por idealo, al mes el gasto en estos productos se mueve en una horquilla de entre 38,77 € y 62,40 €, dependiendo de la marca que se escoja. Teniendo en cuenta que de media los niños suelen estar tres años utilizando estos bienes, la inversión total se mueve entre los 1.395,72 € y los 2.246,4 €.

En los últimos años, la sensibilización con el cambio climático ha aumentado y cada vez son más los padres que apuestan por criar a sus hijos de forma sostenible. Sin embargo, esta apuesta supone una inversión mayor. De acuerdo al análisis de idealo, el gasto mensual en pañales sostenibles asciende a 98,4 €. Mientras que la inversión total alcanzaría los 3542,4 €, es decir, el doble, un 153% más, que si se escogiese la marca del distribuidor, conocida popularmente como marca blanca.

