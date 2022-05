En JM-FUNDAS disponen de fundas de moto para todos los modelos Emprendedores de Hoy

Los asientos o sillines de motos necesitan forros para proteger el material del que están elaborados de agentes externos. Así, conservan un aspecto impecable durante más tiempo, se extiende su vida útil y se disminuye la depreciación por deterioro de la unidad.

Las fundas de moto de la firma española JM-FUNDAS son accesorios muy accesibles y vienen en distintos materiales y diseños para adaptarse a los diferentes tipos de motociclistas.

Fundas de moto personalizadas para los pilotos Como empresa fabricante, el equipo de JM-FUNDAS debe tener en cuenta los distintos modelos de motocicletas que existen en el mercado. Eso determina no solo los diseños, sino también los colores y los motivos de los estampados para los accesorios. Señalan que muchos dueños de motos buscan que los tonos se asemejen a los usados por la marca del fabricante de la unidad.

Esto ocurre porque la mayoría de pilotos desea que la funda se vea como un accesorio o componente original de la moto. Se habla del azul de la Suzuki, el azul marino de Husqvarna, rojo de la Honda, el azul de Yamaha o el naranja de KTM. Todas las marcas tienen sus colores corporativos y la tarea es saber cuáles son para ponerlos a disposición del usuario.

La firma ubicada en Pontevedra sostiene que en los pedidos de fundas de motos también son muy comunes los detalles personalizados. Estos tienen que ver con complementos como espumas especiales para hacer el asiento más cómodo. En estos casos, son materiales que ablandan el asiento sobre todo para viajes largos.

Diferentes tipos de fundas en JM-FUNDAS Los fabricantes de JM-FUNDAS aseguran que todos los modelos tienen diseños de fundas de moto apropiados para ellos. En esta factoría y comercializadora, hay opciones de diseño para distintas categorías, como el asiento enduro o el motocross. Asimismo, hay alternativas para los distintos modelos de supermotard, squads, pit bike o fundas especiales para carretera.

Sobre los asientos para carretera, la gente de esta fábrica dice que la tendencia es utilizar rellenos de espuma en lugar del gel. Esto se debe a que la primera es mucho más ligera y no presenta problemas con el uso. Estos expertos advierten que el gel alcanza altas temperaturas cuando se expone mucho al sol. Además, con el tiempo, se vuelve irregular y produce fisuras, provocando que el asiento se vuelva incómodo.

JM-FUNDAS sostiene que, ante la gran cantidad de alternativas, lo mejor es buscar asesoría con expertos confiables y que tengan experiencia en el mercado. Como siempre, existen muchas interrogantes sobre este tema, ellos han puesto a disposición del público un enlace de contacto para consultas. Incluso el sitio web de la tienda permite a los usuarios configurar su propia funda según sus necesidades.



