Dataeraser, soluciones integrales para la digitalización de documentos

martes, 3 de mayo de 2022

Los archivos llenos de papeles en las empresas se han dejado atrás gracias al avance de la tecnología.

Habitaciones llenas de documentos que generan dificultades y retrasos a la hora de buscar una información específica, son cosa del pasado, gracias a servicios especializados de digitalización de documentos.

Al respecto, Dataeraser, una empresa con sedes principales en Madrid y Barcelona, y oficinas en Galicia, Bilbao, Valencia, Málaga y Sevilla, ofrece la posibilidad de despejar espacios y organizar eficientemente cualquier volumen de datos en físico.

Escaneo y reciclaje; tareas fundamentales Desde 2005, Dataeraser propone soluciones integradas al cumplimiento de las normativas de protección de la información y reciclaje de residuos. Esta trayectoria le ha permitido obtener el liderazgo nacional en servicios como destrucción de documentos y soportes informáticos, mudanza de datos y la digitalización de folios como planos, facturas, fotografías, nóminas, contratos, documentos clínicos o jurídicos y un sinfín de impresos, siempre con el plus del cuidado al medioambiente.

El Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información de esta compañía se ha ganado la confianza de miles de clientes del ámbito nacional. El servicio de digitalización comienza con una evaluación gratuita del o los archivos, en la que se determina el volumen de los papeles a procesar, el tipo de documentos, el tiempo estimado de los trabajos, así como un proyecto integral de organización de la data, con el fin de implantar un archivo automatizado.

Contar con la documentación en formato digital trae ventajas como el mejor aprovechamiento del espacio físico, un óptimo registro de consultas, control de accesos con restricciones por usuario y muchas más ventajas. Además, al ser digitalizada, la información podrá estar disponible en simultáneo para un sinfín de usuarios o lugares, vía internet, en caso de que el proveedor así lo decida.

Asesoría en todas las fases del proceso Dataeraser ofrece a sus clientes un asesoramiento integral en la digitalización de sus documentos para que puedan proteger su información ante competidores desleales, incursiones de terceros o el desgaste que el tiempo ocasiona inevitablemente al papel. Desde la organización recogida, escaneo y clasificación, hasta el ingreso de todos los contenidos a un sistema amigable para los usuarios, la empresa cuidará cada detalle.

Una oficina sin papel no solo es más organizada, eficiente y limpia; también contribuye al cuidado del medioambiente, permite ahorrar en gastos y asegura la información confidencial con diversos mecanismos de restricción de accesos. La asesoría integral de Dataeraser contribuye con la actualización de instituciones o negocios que avancen en su modernización con el interés de preservar su historia, cumplir con la normativa vigente y proteger al máximo uno de sus principales patrimonios: la información.



