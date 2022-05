The Indian Face, la marca española que triunfa en Estados Unidos con sus gafas de sol Emprendedores de Hoy

lunes, 2 de mayo de 2022, 15:16 h (CET)

El verano está cada vez más cerca, por lo que las gafas de sol empezarán a tener protagonismo otra vez. Cuando llega este momento del año donde el clima es de lo más caluroso, se hace imposible no usarlas, dado que sirven para proteger la visión y, además, como complemento de moda.

Se estima que las lentes más avanzadas protegen contra los rayos ultravioletas en un rango del 95 al 100 %.

En este sentido, una de las marcas españolas que comercializa este tipo de accesorios es The Indian Face USA. Esta empresa triunfa actualmente en el mercado de Estados Unidos gracias a sus gafas de sol especiales.

¿Por qué las gafas de sol de The Indian Face tienen éxito en Estados Unidos? La tienda, fundada hace más de 15 años, se originó en primer lugar para cubrir la demanda de gafas de sol requeridas en deportes extremos y aventura. En la actualidad, la firma crea productos de primera calidad para un público más diverso, adaptándose a las exigencias de la clientela y vendiendo modelos tanto para hombres como para mujeres.

Debido a la variedad de ejemplares, la amplia colección de The Indian Face se posiciona como una de las más populares en Estados Unidos. Los consumidores anglosajones valoran positivamente que las lentes son polarizadas y tienen protección contra los rayos ultravioleta UVA y UVI.

La empresa cuenta con un equipo técnico que está a la vanguardia para incorporar las últimas tecnologías. En su catálogo, se ofrecen modelos para complementar un atuendo diario, así como ejemplares para practicar deportes de playa o montaña.

Las características de las gafas de sol para hombres y mujeres La marca presenta una colección masculina de gafas de sol polarizadas y con monturas fabricadas a partir de policarbonato de alta densidad, lo que les permite ser más ligeras y contar con una mayor resistencia. La tecnología TAC FULL HD de las lentes y su fabricación con multi-capa de Alta Definición permite una visión más nítida en diversas condiciones de luz, reduciendo la fatiga y el cansancio visual. También incluyen una funda de microfibra para limpiarlos.

En cuanto a la colección femenina, se ofrecen gafas de sol con monturas ultraligeras cuadradas o redondas. Los colores rojo, negro, azul, verde y nude son los más comunes. Algunos modelos tienen estampados de animal print. Asimismo, cuentan con bisagras de titanio ultra resistentes. Su diseño ergonómico permite una mejor adaptación a la fisionomía de la compradora. Además, proporcionan una visión sin reflejos, siendo útiles a cualquier hora del día.

The Indian Face ha traspasado las fronteras españolas, conquistando el mercado norteamericano. Sus gafas de sol arrasan en los Estados Unidos gracias a su aportación simultánea a la salud y a la moda.



