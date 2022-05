El deseo para el Día de la Madre de muchas mujeres es serlo Emprendedores de Hoy

La infertilidad afecta a 1 de cada 4 parejas españolas y con el COVID-19 podría haber aumentado.

¿Por qué hay mujeres fértiles que no consiguen quedarse embarazadas? Las Leyes de la Fertilidad han ayudado a centenares de mujeres y parejas a conseguirlo.

Los datos epidemiológicos de los últimos años demuestran un aumento de los problemas de fertilidad en las parejas, probablemente derivados de factores diferentes como sociodemográficos, fisiológicos y ambientales. Una de cada cuatro parejas en edad fértil no consigue tener hijos. En estos momentos, la incertidumbre socioeconómica y los posibles riesgos que se pueden correr durante el embarazo con los efectos de la pandemia también están afectando a las personas. Tras el confinamiento, los nacimientos han descendido un 20% con respecto a los mismos meses de 2019.

Tal y como arrojan los datos de 2018 de la Encuesta de Fecundidad, el 79,2% de las mujeres de entre 25 y 29 años no han tenido hijos y, aproximadamente, el 70% de mujeres de 30 a 45 años tampoco han sido madres. Es probable que estos datos se hayan agravado en los dos últimos años y que sigan haciéndolo.

Miles de mujeres españolas están deseando ser madres y aún siendo fértiles no lo consiguen. Muchas de ellas han atravesado diversos tratamientos sin conseguir resultados y sin comprender qué les está sucediendo.

A esto responde Patricia Bartolomé, experta en psicobiofertilidad: “Hemos podido vivir abortos voluntarios o involuntarios, problemas de pareja, aceptar creencias sobre la maternidad y los hijos sin plantearnos su veracidad… e incluso haber heredado de nuestros antepasados información que queda almacenada en nuestro inconsciente. Una información que, cuando nos proponemos a ser madres, se desencadena y en muchos casos es la causa por la que no logramos quedarnos embarazadas”.

Tras años de investigación y estudio y, tras aplicarlo con ella misma, Patricia Bartolomé desarrolló su método basado en las Leyes de la Fertilidad. Patricia ha puesto luz en el camino de cientos de mujeres y parejas, como en el caso de María, de 40 años, que realizó una inversión de más de 15.000 € y pasó 3 años intentando ser madre a través de diversos tratamientos sin éxito. Conoció y puso en práctica las Leyes de la Fertilidad y logró quedarse embarazada en solo cinco meses.

Cuando María vio el resultado no podía parar de sonreír entre lágrimas: “Si hubiera conocido antes a Patricia, me habría ahorrado mucho sufrimiento y dinero, de verdad”.

Patricia Bartolomé, autora de cuatro libros en los que habla de cómo concebir con conciencia, cuenta: “Las mujeres cada vez estamos más ocupadas y nos olvidamos de nuestro cuerpo, de nuestra feminidad. Cada vez somos más mentales y masculinas. Tenemos que recordar quién somos y sentir el poder que tenemos. No somos un trozo de carne, tenemos emociones, pensamientos y un campo electromagnético creado por todo ello que incide en la respuesta de nuestro cuerpo. Una vez que conoces qué es lo que te ocurre y por qué te está pasando, es mucho más fácil conseguir lo que deseas: quedarte embarazada”.

Patricia Bartolomé Ingeniera de telecomunicaciones, especializada en biotecnología, experta en psicobiofertilidad y programación neurolingüística, Patricia Bartolomé ha pasado por casi todos los problemas posibles para quedarse embarazada.

En un solo año sufrió tres abortos, dos bioquímicos y uno por embarazo ectópico en el que casi pierde la vida. A los abortos se sumaron otros problemas (aparte de la edad) como el útero en retroversión, virus del papiloma humano o antecedentes de abortos en su madre.

Tras todo ese largo camino descubrió las 13 leyes que rigen la fertilidad de toda mujer, leyes que comenzó aplicando en ella misma y gracias a las que, 4 meses después de ponerlas en práctica, logró su deseado embarazo.

Patricia disfruta hoy de su hijo y ha ayudado en los últimos 6 años a cientos de mujeres en todo el mundo a descubrir la verdadera causa por la que no consiguen quedarse embarazadas aplicando el método de las Leyes de la Fertilidad.



