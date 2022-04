El Centro Oftalmológico de Elche, Dres Campello, a la vanguardia en el tratamiento del ojo seco Emprendedores de Hoy

Las lágrimas son imprescindibles para mantener el ojo húmedo y, por consiguiente, la salud ocular.

Existe una patología oftalmológica que afecta la producción y la calidad de la película lagrimal llamada ojo seco, la cual es más común de lo que se cree. Sus síntomas suelen ser ardor, sensación de pinchazos, visión borrosa, picor, enrojecimiento y sensibilidad a la luz.

Muchas personas recurren a tratamientos naturales que suelen ser paliativos de forma momentánea. No obstante, lo más recomendable es acudir a médicos especialistas para conseguir un alivio más efectivo. En el Centro Oftalmológico Elche, se aplica un innovador tratamiento llamado Luz Pulsada Intensa, que ayuda a restablecer el funcionamiento normal de las glándulas del borde del párpado.

Tratamiento innovador y efectivo Cuando la calidad de la película lagrimal que el ojo debe generar disminuye, suele deberse a problemas en el funcionamiento de las glándulas de Meibomio, aunque también puede asociarse a otra patología conocida como blefaritis, relacionada con la inflamación de los párpados, provocando una inestabilidad en las capas grasa, acuosa y mucosa de las lágrimas.

Ante los recurrentes casos de ojo seco en los pacientes, este centro oftalmológico aplica un tratamiento efectivo llamado Luz Pulsada Intensa, el cual consiste en el estímulo constante de la glándula de Meibomio, logrando el restablecimiento de su función al aportar la grasa que la película lagrimal necesita para evitar su rápida evaporación. Para la aplicación de este método es necesario realizar un análisis previo al paciente, ya que no todos pueden someterse a tal tratamiento. Para quienes son candidatos, se recomiendan 3 sesiones de 15 minutos cada una y su aplicación es de carácter ambulatorio. Los resultados de este tratamiento son rápidos, mejorando las molestias que sentían los pacientes.

Una novedad en el tratamiento del ojo seco: el colirio de insulina El colirio de insulina se está convirtiendo en un fuerte aliado de los oftalmólogos para el tratamiento de problemas relacionados con la superficie del ojo. Se ha utilizado con éxito para el cierre de úlceras corneales de larga evolución y para mejorar el epitelio de la córnea, por ejemplo, en el ojo seco. Para cada caso será el oftalmólogo el que determine su aplicación, puesto que es un producto que no se comercializa aún, sino que se prepara a partir de insulina rápida en combinación con un lubricante ocular.

Especialistas en otras patologías oftalmológicas El Centro Oftalmológico Elche, de la mano del Doctor Jaime Campello, es una institución referente en tratamientos para las afecciones oculares, pues cuenta con tecnología de vanguardia y personal especializado para la atención de los pacientes. Con más de 40 años ofreciendo bienestar a la vista, son especialistas en cirugía refractiva, cirugía de cataratas, cirugía de presbicia, entre otras; también se ha convertido en un referente de la salud ocular por la aplicación de su innovador tratamiento para el ojo seco.

Los problemas oculares resultan ser más comunes de lo que se cree, siendo los más usuales la presbicia, el ojo seco, la miopía y el astigmatismo. Para quienes tienen algún tipo de problema relacionado con la visión, siempre es recomendable contar con profesionales reconocidos para la aplicación de tratamientos oportunos. A través de su página web, pueden solicitarse las citas para la evaluación diagnóstica que permitirá determinar el procedimiento adecuado según el caso.



