Formación con el método Lorite para el cuidado del sistema locomotor, con Biloba Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de abril de 2022, 11:10 h (CET)

Los movimientos que diariamente realiza el ser humano, sean voluntarios o no, dependen de los músculos, tendones, huesos y nervios que conforman el llamado aparato locomotor.

A pesar de esto, debido al paso del tiempo y a las actividades de alta resistencia física, este se va desgastando, causando afecciones en el rendimiento músculo-esquelético, principalmente, en las personas adultas. Por esta razón, los profesionales sanitarios deben adquirir destrezas para garantizar a los pacientes una mejor calidad de vida.

En este contexto, Biloba, centro de educación para profesionales de la salud, ha desarrollado un programa e-learning mixto, bajo una metodología propia que aporta una nueva visión para el cuidado del sistema locomotor bajo alta demanda.

Aprender a cuidar el sistema locomotor, mediante el Método Lorite Tras varias décadas de trabajo e investigación y debido a la petición del sector terapéutico y la medicina deportiva de buscar nuevas soluciones para el cuidado del sistema locomotor, los expertos de Biloba han desarrollado el método Lorite; un programa formativo avalado por la Bircham International University. Este trabaja bajo la premisa de que el sistema locomotor es el gran somatizador en su relación con la mente y las emociones. A través de técnicas especializadas y prácticas probadas, aporta una nueva visión para el fortalecimiento del aparato músculo-esquelético.

El programa de estudio consta de 5 módulos que han sido diseñados, combinando los conocimientos de la medicina china y otros estudios vanguardistas en investigación científica. Durante las clases, los alumnos aprenden temas relacionados con la psico-fisiología, fisio-patología y fisio-energética; aprenden cómo aplicar las técnicas de The Liver Link; las terapias más efectivas para mejorar la recuperación ante un esfuerzo físico, factores ajenos al sistema locomotor que afectan al rendimiento y a la recuperación tras el esfuerzo, entre otros conocimientos.

De este modo, los participantes adquieren una educación global y aprenden a personalizar los tratamientos según el caso.

El curso está dirigido a profesionales de la salud, entrenadores deportivos y a cualquier persona que desee especializarse o actualizar sus conocimientos sobre el sistema locomotor de modo integral.

Un plan de estudio flexible que se adapta a la vida profesional Apostando por la conciliación entre la vida laboral y profesional, Biloba imparte cursos en formato e-learning mixto, es decir, a distancia pero con apoyo y asesoría online de un equipo experto. Por lo tanto, el alumno estudia a su ritmo y tiene el acompañamiento de un tutor que dará respuesta a sus dudas o inquietudes de manera virtual o presencial, si es posible.

Dentro del aula virtual, los usuarios consiguen vídeo-clases, ejercicios, casos a resolver y textos complementarios para reforzar el aprendizaje. Asimismo, los alumnos pueden proponer temas de su práctica profesional relacionada con la materia del curso y recibir tutoría de los expertos.

Al finalizar la formación, el alumno recibe doble acreditación: sendos diplomas y certificados académicos de la Escuela Biloba y de Experto de Bircham International University. Esto le permitirá desenvolverse de forma profesional en el área de la salud y aportar sus conocimientos para la aplicación de métodos avanzados que mejoren la calidad de vida de sus pacientes.



