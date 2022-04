La utilidad y beneficios de los mejores quemadores de grasa y las creatinas, por Healthy Body Champ Emprendedores de Hoy

Para los deportistas, alcanzar las metas de musculación o pérdida de peso mientras aumentan su rendimiento físico es posible con los componentes nutricionales de los quemadores de grasa y las creatinas.

A pesar de los mitos que giran alrededor de estas sustancias, su consumo regular no es perjudicial para la salud.

Por el contrario, generan múltiples beneficios a la hora de mejorar la condición deportiva, permitiéndole a las personas visualizar resultados de una manera más rápida. Por este motivo, Healthy Body Champ, ha decidido aprovechar este espacio para presentar unos de los mejores quemadores de grasa y unas de las mejores creatinas que ofrece el mercado.

Quemadores de grasa: un aliado en la pérdida de peso Los quemadores de grasa son potenciadores que ayudan al organismo a consumir una mayor cantidad de calorías, así como a eliminar rápidamente líquidos. La asimilación de sus componentes brinda la energía requerida para aumentar la intensidad de las rutinas de entrenamiento, acelerando la pérdida de grasa en el organismo.

Los mejores quemadores de grasas, por lo general, contienen cafeína, extracto de té verde, ácido linoleico conjugado y picolinato de cromo. Componentes orgánicos que aumentan el ritmo del metabolismo, ayudan a mejorar el rendimiento físico y atacan los focos de almacenamiento de grasa.

Entre sus referencias más reconocidas se encuentran TermoXtreme, N2 Fat Burner Fitness, DUAL 28 Days F-Burner Tea, HYDROXYCUT HARDCORE ELITE y Dual Pro F-burner. Según estudios realizados por expertos en salud deportiva, estos productos son los que ofrecen más beneficios a los deportistas que se preocupan por quemar calorías y bajar de peso.

Creatina: totalmente eficaz en las rutinas de musculación A diferencia de los quemadores, la creatina favorece el aumento de la masa corporal, ayuda a la recuperación muscular y mejora el rendimiento físico del atleta. Este ácido orgánico se acumula en los músculos en forma de fosfocreatina, dotando de energía a las fibras musculares y permitiendo que se contraigan por más tiempo. Después de este proceso, el atleta notará que la creatina le ayuda a retrasar la aparición de la fatiga corporal, a reducir el tiempo de recuperación y a potenciar una ganancia efectiva de músculo.

Los atletas que practican disciplinas que se sustentan en el estrés de las fibras musculares rápidas (como la halterofilia o el spinning), son los que van a ver mayores beneficios en el consumo regular de creatina.

Los expertos recomiendan consumir creatinas de las referencias ON – Micronised Creatine Powder, Universal – Creatine o MyProtein – Creapure Creatine. Estas marcas se caracterizan por contener una fórmula muy limpia, libre de glucosas o calorías que en el futuro pueden afectar la correcta absorción de los componentes de la creatina, disminuyendo su efectividad.

Para aquellos que deseen ampliar la información sobre estos suplementos, Healthy Body Champ, tiene publicados en su página web datos actualizados sobre los beneficios y características de creatinas y quemadores de grasa.



