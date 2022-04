SENSABELL, Cirugía y medicina estética abre sus puertas en Madrid Comunicae

El estilo Feel on time llega a la capital de la mano de los doctores Achiques, Centeno y Lorca

De la mano de sus creadores, los doctores María Teresa Achiques y Jesús Centeno, y tras el fulgurante éxito cosechado en Valencia, donde inauguraban su clínica en 2014. En estos ocho años, estos especialistas en estética se han consolidado como líderes del sector en Levante, gracias a tratamientos pioneros como la lipoescultura de alta definición y un enfoque integral e innovador de la belleza integral porque “el criterio médico siempre prima sobre el estético, a la vez que buscamos que nuestro paciente se sienta bien por fuera y por dentro”.

Así lo explica la doctora Achiques, para quien la filosofía de Sensabell se puede denominar estilo feel on time, esto es, sentirse bien con uno mismo se tenga la edad que se tenga, con los tratamientos y cuidados necesarios, pero sin tratar de aparentar tener 20 años menos.

A esta naturalidad hay que sumarle como la elegancia y la profesionalidad, que caracterizan el trabajo de los tres profesionales de la estética que lideran el proyecto.

El cirujano plástico Jesús Centeno es conocido a nivel internacional por su expertise en la liposucción de alta definición o lipovaser, además de en la cirugía de mamas, área en la que es formador.

En el mismo campo, el de la cirugía plástica, estética y reparadora trabaja la doctora Concepción Lorca, experta en otoplastia y cirugía íntima.

La rinoplastia y la medicina estética facial son las áreas de trabajo principales de la doctora María Teresa Achiques,

La innovación está presente, por último, en todas las facetas y áreas de trabajo de estos doctores, en constante actualización de tratamientos y técnicas de su sector, donde forman parte de las principales asociaciones profesionales.

Por último, Sensabell es también calidez, un lugar donde no sólo se van a obtener los mejores resultados, sino a donde se va a sentirse como en casa.

Clínica Sensabell Madrid

General Díaz Porlier 46, bajo, 28001, Madrid

Tfno: 914 566 501 / 618 133 435

