Sto crea el primer SATE compuesto por revestimientos con materias primas renovables

viernes, 29 de abril de 2022, 10:13 h (CET) StoTherm AimS sustituye el 30% del ligante por un ingrediente basado en el aceite de pino. Este nuevo sistema de aislamiento térmico exterior de Sto se compone de un aislante de lana de roca, dos revocos ecológicos y una pintura de fachada biónica La creciente preocupación por el cambio climático y el endurecimiento de los requisitos normativos en materia de edificación están contribuyendo a que la demanda de materiales de construcción sostenibles se haya incrementado exponencialmente. Y no solo en lo que respecta a productos y sistemas que ostenten una etiqueta ecológica, sino también a que ofrezcan una calidad y durabilidad óptimas. Conscientes de esta necesidad, Sto, uno de los principales fabricantes internacionales de productos y sistemas constructivos, ha lanzado al mercado StoTherm AimS, el primer sistema de aislamiento térmico exterior (SATE) del mercado con revestimientos que incorporan en sus formulaciones materias primas renovables y regenerables en la naturaleza.

El nuevo producto de Sto cumpliría, así, dos de los criterios sostenibles más demandados en la actualidad. Y es que, por un lado, garantiza un aislamiento óptimo del edificio, reduciendo el consumo de energía y las emisiones de CO2, y mejorando el confort interior de sus ocupantes. Y, por otro, sustituye en todos sus componentes el 30% del ligante por un ingrediente basado en el aceite de pino, materia prima renovable, lo que permite reducir el consumo de petróleo y apostar por un material alternativo que se obtiene de residuos de la industria maderera.

Para lograr estas funcionalidades, StoTherm AimS se compone de un panel aislante mineral de lana de roca, así como de tres capas de revestimiento. La primera, integrada por el revoco ecológico base StoArmat Classic AimS, mortero orgánico, libre de cemento y con grano guía. La segunda, compuesta por el revoco de acabado Stolit AimS, también orgánico y ecológico, permeable al vapor de agua y con grano de mármol de alta calidad procedente de yacimientos naturales. Y, para terminar, de manera opcional, también incluye la pintura biónica de fachada StoColor Lotusan AimS, caracterizada por una elevada capacidad de repeler el agua gracias a su efecto loto®, permaneciendo la superficie limpia durante más tiempo y protegiéndola contra microorganismos.

“Queríamos encontrar el equilibrio perfecto entre sostenibilidad y funcionalidad. Por ello, con el objetivo de mantener la calidad del producto, solo pudimos sustituir un tercio del ligante y no el 100%, ya que de este modo se habrían visto afectadas las características técnicas del sistema y su facilidad de aplicación, o hubiera habido un mayor riesgo de amarilleo, entre otros. Además, hay que tener en cuenta que los productos con menos prestaciones también son menos sostenibles, ya que su manipulación es más complicada, requieren más mantenimiento y su ciclo de vida es más corto”, explica José Almagro, CEO de Sto Ibérica.

Su carácter sostenible le ha conferido el sello ecológico alemán ‘Der Blaue Engel’ (Ángel Azul), por su reducido impacto ambiental. La certificación, una de las más pioneras a nivel mundial, acredita que este sistema cumple los requisitos de reducción de impacto ambiental en su fabricación, embalaje, uso, desechos, seguridad y consumo de energía.

Sto Therm AimS, protagonista de REBUILD 2022

El nuevo sistema SATE de Sto ha sido presentado estos días en la nueva edición de REBUILD (26-28 de abril), principal cita del sector de la construcción que se celebra anualmente con el objetivo promover la innovación a través de la industrialización, la digitalización y la sostenibilidad.

De entre las 300 firmas expositoras que integra el encuentro, la compañía ha contado con un stand propio donde los asistentes han podido conocer todas las ventajas, productos y componentes que integra su nuevo sistema de aislamiento térmico exterior. Para ello, además, de información técnica, Sto ha expuesto una muestra de Sto Therm AimS, a fin de que todos los interesados descubriesen de primera mano sus ventajas en materia de sostenibilidad.

“Con este nuevo sistema de aislamiento de fachada, los arquitectos y proyectistas disponen de una solución que satisface, con creces, los requisitos de sostenibilidad que se demandan en el sector. Estamos seguros de que Sto Therm AimS marcará un antes y un después en el mercado SATE. Por ello, es para nosotros un orgullo poder presentarlo en un evento tan importante como REBUILD”, concluye el directivo.

