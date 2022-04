Cómo se puede explicar el Forex de una manera sencilla Con formación, planificación y ganas es posible aprender a ser un profesional de las inversiones Redacción

viernes, 29 de abril de 2022, 08:41 h (CET) FX, mercado de divisas, mercado cambiario o Forex es el mercado global donde se negocian con divisas. Es el mercado más líquido que existe en este momento y es también uno de los que más interés despierta entre personas de todo el mundo, edad y condición.

Cada vez hay más personas interesadas en invertir aquí, pero mucha gente, por desconocimiento, tienen tantas dudas que demoran su decisión meses e incluso años, por eso, vamos a hacer un repaso a distintos aspectos esenciales que harán que el Forex sea fácil de entender para los inversores.

Principales características

La primera pregunta que le surge a los inversores es que es Forex. Para ello lo mejor es definirlo con 5 de sus principales características.

Se trata de un mercado de intercambio de divisas

Es el que cuenta con una mayor liquidez

Está abierto todos los días de la semana, las 24 horas

Hablamos del mercado financiero más grande

Cuenta con muchas ventajas con respecto a otros mercados

Las mejores ventajas

El Forex es muy atractivo para muchos inversores. Pero, ¿por qué?, ¿qué es lo que lo hace tan atractivo?

Alta volatilidad

Distintos instrumentos

Estrecha relación entre geopolítica y economía

Funcionamiento durante toda la semana

El valor de las divisas

Las divisas no siempre valen lo mismo. Por lo tanto, se produce lo que se conoce como depreciación (disminución del tipo de cambio) y apreciación (aumento en el tipo de cambio). Ahí es donde entra en juego el trader, aquí empieza a negociar con pares de divisas, como el euro y el dólar. Y todo con una alta volatilidad que se suele ver como una alta oportunidad de beneficio.

Es básico, sobre todo al principio, hacerse con un buen forex broker que te ayude a dar los primeros pasos como inversor, los conocidos como “baby steps”. Y es que la formación es muy importante, al igual que lo es una buena planificación y rodearse de los mejores profesionales para ser el mejor.

Llegar a ser profesional del trading requiere, por un lado, de tiempo, y por el otro de conocimiento, cuanto más formado estés, mejores operaciones realizarás. Los brokers ayudan no solo a comprender todo lo relacionado con la economía.

Conclusión

