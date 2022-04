Escape room para niños en Madrid, una propuesta para celebrar los cumpleaños infantiles Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Los padres buscan siempre nuevas maneras de sorprender a sus hijos con un cumpleaños diferente, inolvidable y emocionante. Esto es posible con las salas de escape room como las de GOLDEN ESCAPE ROOM Madrid. Se trata de un gran referente en este tipo de juegos de escape en la Comunidad Autónoma de Madrid.

Esto se debe a que cuentan con paquetes originales de cumpleaños infantiles con escape room para niños Madrid basados en diferentes temáticas.

Juegos de escape room en Madrid para celebrar un cumpleaños infantil GOLDEN ESCAPE ROOM Madrid ha creado diferentes paquetes infantiles para que los padres puedan darles a sus hijos un cumpleaños original y emocionante. Por supuesto, esto lo ofrecen principalmente para los habitantes de Madrid, ya que es en esta ciudad donde la empresa tiene instaladas sus salas de escape room.

Actualmente, sus dos temáticas infantiles son el “El Tesoro Invisible” (piratas y búsqueda de tesoros) y “El Castillo Encantado” (aventuras en bosques mágicos y edificaciones misteriosas). Sin embargo, con los nuevos packs para cumpleaños esta compañía ha adaptado todas sus salas para que los más pequeños y los adultos puedan disfrutar de una experiencia de ocio innovadora.

Algunas de estas salas están ambientadas en el mundo de los detectives y el espionaje, relacionadas con el escape room Alkatraz para niños en todas sus versiones, Kluedo, portátiles, etc. Por supuesto, no todas las salas permiten a los adultos participar en las actividades (como el castillo encantado, por ejemplo) y exigen un mínimo y máximo de edad y jugadores.

¿Por qué optar por los paquetes de cumpleaños infantiles de GOLDEN ESCAPE ROOM Madrid? En la actualidad, existen diferentes formas de celebrar un cumpleaños como el contratar a un payaso, alquilar un mini parque, camas elásticas, centro de videojuegos, etc. Sin embargo, esta etapa de los niños es muy importante, ya que la recordarán hasta su adultez. Por eso, una gran opción es sorprenderlos con una experiencia creativa y emocionante. Es aquí donde entran los paquetes de cumpleaños infantiles para reservar y acceder a las salas de escape room de GOLDEN ESCAPE ROOM Madrid. En dichas salas, los niños podrán ser piratas en busca de tesoros guiados por el capitán del barco (un monitor profesional). Asimismo, en ese día único se convertirán en grandes detectives como Sherlock Holmes, escaparán de cárceles impenetrables, resolverán misterios en bosques encantados, etc. Es importante mencionar que todos los paquetes independientemente de la sala o temática incluyen comidas completas o meriendas y tartas para celebrar.

Con GOLDEN ESCAPE ROOM Madrid, los niños pueden vivir una aventura emocionante en sus salas de escape room infantiles. Las temáticas son muy variadas y en todo momento los pequeños contarán con un adulto responsable que los guiará en cada una de sus nuevas aventuras.



