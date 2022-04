Pistola para retractilar de Tubo Termoretractil Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

La pistola para retractilar tiene la función de contraer el tubo o funda termorretráctil de poliolefina, PVC, silicona, teflón, etc.

Este producto usa el calor para llevar a cabo su trabajo y es posible adquirirla a través de empresas especializadas en su comercialización, como Tubo Termoretractil.

Facilitar la adhesión por calor de los tubos termorretráctiles Este dispositivo térmico utiliza las altas temperaturas para sellar diversos objetos con revestimientos de tubos termorretráctiles. Su precisión permite que cada tubo se adhiera de forma efectiva y mantenga su cobertura.

La pistola para retractilar tubo termorretráctil cuenta con una potencia de 2000 W y una temperatura para uso que oscila entre los 80 y 600º C. La misma incluye una tobera con diámetro máximo para tubos de 25 milímetros. Su utilidad permite facilitar labores de retractilado de forma ágil y sencilla, ya que dispone de un sistema de calor integrado que actúa con inmediatez y precisión.

El aire caliente propicia que los tubos se contraigan y se adapten a la superficie y objeto sobre el cual se han de situar. La intensidad puede cambiarse de acuerdo al material del tubo y el acabado final que se desea tener.

Producto eficiente para el retractilado Este producto puede usarse en el sector industrial, pero también en labores cotidianas ligadas al hogar. Por su nivel de temperatura, se recomienda su uso por personas adultas y en entornos seguros. La aplicación del calor tiene la finalidad de ser termoencogible, por lo que su efectividad es rápida y óptima.

La potencia de la temperatura varía de acuerdo a la velocidad que se seleccione en la máquina y su boquilla está hecha para resistir dicha energía. La pistola tiene un peso ligero y proporciona calor uniforme, por lo que puede aplicarse directamente sobre cada tubo sin necesidad de un elemento de bloqueo para minimizar la potencia. Por su fácil operación, este producto permite ahorrar tiempo y dinero, además es una opción segura frente a otros mecanismos que usan calor.

Con una pistola de este tipo se garantiza una protección completa de cableado, estructuras como mangueras e incluso, objetos que requieren un revestimiento de tubos termorretráctiles de PVC, poliolefina y demás materiales. Su versatilidad garantiza un aprovechamiento de la energía y una fijación total y consistente, logrando un recubrimiento a medida, preciso y con apariencia natural.



