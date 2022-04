Las diez mejores aplicaciones de apuestas de fútbol disponibles en línea Hazte con las mejores estadísticas, consejos y predicciones Redacción

viernes, 29 de abril de 2022, 07:52 h (CET) Cuando se trata de apuestas de fútbol, es necesario tener en cuenta datos y estadísticas del partido en el que pensamos apostar. Sin embargo, con la gran variedad de estadísticas y tendencias en directo que se publican cada jornada, es muy difícil hacer un seguimiento de toda esta información. Ahí es donde entra en juego un software de predicción de fútbol.

Este tipo de software, recopila todos estos tipos de datos y los presenta en forma de consejos y predicciones fácilmente comprensibles, puede seguir tendencias de datos y llevar sus apuestas de fútbol al siguiente nivel. Echemos un vistazo a 10 de las mejores aplicaciones de predicción de fútbol disponibles en las tiendas de aplicaciones.

#1 Overlyzer

Overlyzer es líder en la industria de las predicciones deportivas, esta plataforma no sólo ofrece una amplia gama de estadísticas y un algoritmo innovador que te ayuda a elegir las mejores probabilidades, sino que sus herramientas de análisis descomponen toda la información de manera que cualquiera pueda entender rápidamente. Por eso, cualquier discusión sobre el mejor software de apuestas de fútbol está incompleta sin mencionar a Overlyzer. Echemos un rápido vistazo a lo que ofrece el software más innovador para los apostantes deportivos:



- Una revolucionaria IA construida sobre un algoritmo de gran confianza Es difícil para la mente humana mantenerse al día con el aluvión de estadísticas e información que se publica a diario en el mundo de las apuestas de fútbol. De igual forma, otro problema es poder filtrar las tendencias que son útiles de las que no tienen ninguna lógica, ahí es donde entra la IA de Overlyzer. El software se basa en un sistema especialmente diseñado para hacer todo el trabajo pesado por ti y, además, te ofrece grandes sugerencias basadas en las estadísticas y las tendencias disponibles. No tienes que preocuparte por los errores humanos o los prejuicios subjetivos cuando tratas con un sistema tan eficiente.

- Una amplia gama de estadísticas en directo de todo el mundo Los miembros de la plataforma pueden seguir miles de partidos de más de 1.000 ligas y competiciones de todo el mundo. Esto no sólo amplía tus opciones de apuesta, sino que también hace más probable que encuentres esa joya oculta en el mundo de las apuestas de fútbol, lo que aumenta tus posibilidades de forma significativa. El hecho de que la IA de la plataforma te ayude a filtrar las verdaderas tendencias de las que no son relevantes, también es de gran ayuda.

- Opciones flexibles de filtrado en una amplia gama de estadísticas El seguimiento de numerosos partidos al mismo tiempo es ciertamente una tarea desalentadora, especialmente cuando te enfrentas a la amplia gama de opciones que te ofrece la plataforma. Por eso puedes tener un mayor control de la información a la que estás expuesto con la opción de estadísticas de fútbol totalmente filtrables. Esto te permite seleccionar cuidadosamente los partidos y las estadísticas que se ajustan a tu estilo de apuestas preferido. Por ejemplo, puedes configurar una alerta para que te muestre los partidos en directo sólo cuando parezca que un equipo está ejerciendo una presión ofensiva importante y es probable que marque un gol.

- Herramientas de análisis y gráficos fáciles de entender Tener las mejores estadísticas y análisis del mundo no significan nada si son demasiado complejos de entender. Por ello, la plataforma Overlyzer te ofrece una amplia gama de herramientas y gráficos que te ayudan a desglosar esta información de manera que puedas comprender con un solo vistazo. Esto no sólo facilita la lectura, sino que también ayuda a recordarla durante más tiempo, ya que a la gente le resulta más fácil recordar imágenes y gráficos que líneas de palabras escritas en una pantalla. De igual manera, puede seguir la plataforma en YouTube para obtener una explicación más completa de cómo funciona la plataforma y análisis más profundos que pueden ayudarle a construir su estrategia ganadora. La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android.

#2 SoccerVista

SoccerVista es un sitio de apuestas de fútbol que ofrece una amplia gama de estadísticas deportivas pasadas y en directo. La plataforma es gratuita y los usuarios pueden acceder a varios servicios, como el acceso directo a las mejores casas de apuestas, consejos diarios sobre apuestas de alta probabilidad con las mejores cuotas y el mínimo riesgo. De igual forma, SoccerVista pone a disposición de sus usuarios un canal de Telegram dedicado a proporcionar consejos de apuestas diarios. La aplicación está disponible para dispositivos Android.

#3 Betensured

Betensured es otro de los mejores sitios de predicción online, que te ofrece consejos diarios sobre partidos de una gran variedad de ligas y competiciones. Estos consejos se clasifican según la "confianza de los expertos" y permiten a los jugadores elegir selecciones en función de si son de alto o bajo riesgo. La plataforma también ofrece acumuladores diarios de cuotas bajas que van desde 1,65 hasta 2,65 para los jugadores que prefieren gestionar su riesgo de forma ajustada. También puedes descargar la aplicación de Betensured en tu dispositivo Android.

#4 Confirmbets

Confirmbets es una popular plataforma de apuestas deportivas que también ofrece resultados en directo y pronósticos de fútbol gratuitos. Te permite seguir el progreso de otros jugadores importantes en la plataforma mostrando sus boletos exitosos y clasificándolos por rachas de victorias. Esto te permite conocer de cerca las mentes y los métodos de algunos de los mejores apostadores de fútbol del juego. Descargue la aplicación Confirmbets para dispositivos Android y comience su viaje en el mundo de las apuestas deportivas.

#5 SportyTrader

SportyTrader no es sólo un sitio de apuestas de fútbol, pero ese es sin duda, su punto fuerte. Ofrecen resultados en directo, consejos de apuestas diarias, noticias de fútbol y una completa guía de apuestas deportivas para aquellos que quieran profundizar en el mundo de las apuestas de fútbol. También clasifican los códigos promocionales y las cuotas de varias casas de apuestas, lo que te permite saber dónde están las mejores cuotas con un solo vistazo.

#6 SoccerPunter

La ciencia de los pronósticos es compleja y misteriosa, pero los tipsters de la plataforma SoccerPunter la han analizado cuidadosamente y han dominado el arte de elaborar predicciones basadas en los sesgos ocultos de los apostadores. Echa un vistazo al Head-to-Head, Over/Under y otras selecciones en la plataforma. También ofrecen resultados en directo y noticias de fútbol para mejorar la experiencia de las apuestas.

#7 SoloPredict

La plataforma SoloPredict le ofrece un enfoque diferente de las apuestas de fútbol. En lugar de apostar, ¿por qué no tratas las apuestas como una inversión? Esto implica la búsqueda de las mejores probabilidades de su dedicado equipo de apostadores y expertos. Aunque ofrecen consejos gratuitos sobre una amplia gama de selecciones, para obtener las mejores probabilidades tienes que convertirte en miembro registrado de la plataforma y pagar una cuota de suscripción. También puedes consultar su aplicación para Android aquí.

#8 Forebet

Forebet es un popular sitio de apuestas de fútbol, el cual, te ofrece consejos y apuestas diarias basadas en un algoritmo matemático, que traza las estadísticas y tendencias del fútbol en una amplia gama de competiciones y ligas. También tienes acceso a las últimas noticias deportivas, a los partidos y a los resultados en directo, su "Pick of the Day" te ofrece una única selección de baja probabilidad para que apuestes. Prueba la aplicación en tu dispositivo Android.

#9 PredictZ

Con consejos de apuestas gratuitas de más de 100 ligas, la plataforma de apuestas de PredictZ es ciertamente extensa. Consigue los mejores análisis de los partidos, los resultados en directo, los últimos resultados, información sobre las tablas de la liga, las formas de los equipos y las estadísticas de los jugadores. Echa un vistazo a sus consejos de acumuladores para los mejores partidos de baja cuota y alta probabilidad.

#10 OLBG

La Guía de Apuestas Online (OLBG) es una de las comunidades deportivas de fútbol con más conocimientos en línea. Con una amplia gama de estadísticas y análisis, la plataforma ha estado compartiendo consejos de fútbol desde 2002. Además, ofrecen un foro de apuestas deportivas, las últimas noticias de fútbol y varios concursos de tipsters para atraer a los mejores talentos a su plataforma.

Reflexiones finales

Reflexiones finales

En el mundo de las apuestas de fútbol, no puedes permitirte quedarte atrás. Consulta estos sitios y hazte con las mejores estadísticas, consejos y predicciones del mundo de las apuestas de fútbol. Que las probabilidades estén siempre a tu favor.

