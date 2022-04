Ventajas de las losetas de caucho para el parque o jardín, por Unimat Emprendedores de Hoy

Muchas personas desean disfrutar de un paseo por los parques y jardines, por lo que estas áreas suelen ser muy concurridas. No obstante, debido a la dureza de los pisos se pueden provocar ciertos daños ambientales. Por ejemplo, un resbalón podría ocasionar una caída y, en consecuencia, una lesión seria en niños pequeños o personas en situación de dependencia física.

Frente a esta situación, las losetas de caucho representan una de las mejores alternativas para brindar un recubrimiento seguro, resistente y de fácil mantenimiento para el suelo de cualquier parque o jardín. Una de las empresas que mejor ha sabido aprovechar las cualidades de este material es Unimat, que comparte algunas de las mayores ventajas que ofrecen estas losetas para el recubrimiento de pisos en parques, jardines y varios otros espacios.

Los beneficios de un material innovador en recubrimiento de pisos Gracias a las propiedades de su material, las losetas de caucho convierten los duros pisos de cemento que suelen presentar los parques o jardines, en una superficie suave y flexible, a la vez que antideslizante, lo que protege a cualquier usuario de posibles caídas, resbalones y las consecuentes lesiones que esto implica. Además, su consistencia flexible y porosa le brinda a la loseta una fuerte resistencia a los golpes, una larga durabilidad y una gran capacidad de drenaje, lo que evita daños por acumulación de agua.

Además de todas estas ventajas técnicas, a nivel estético también es una opción altamente innovadora, gracias a sus novedosos colores y los diseños personalizados que se ofrecen desde proveedores como Unimat. Pero sobre todo, destaca su versatilidad, ya que este material se adapta con facilidad a varios tipos de espacios e infraestructuras además de jardines y parques públicos, como gimnasios modulares, zonas de entrenamiento e incluso áreas de juegos infantiles montadas en patios o jardines domésticos.

Un producto cuya preferencia crece entre los consumidores Además de todas las ventajas mencionadas, las losetas de goma constituyen también una opción mucho más sostenible, ya que su fabricación utiliza el caucho reciclado de neumáticos triturados, y gracias a su durabilidad, no representa una constante nueva fuente de desechos. Sus precios, por otro lado, son mucho más accesibles que otros materiales como madera, piedra o porcelanato. Todo esto hace de las losetas de goma un producto altamente innovador en su mercado, por lo que los consumidores optan cada vez más por esta alternativa.

Unimat es una empresa que comprende claramente la oportunidad que representa, en la actualidad, este producto. Es por ello que ofrece servicios completos en todo México, de distribución e instalación de losetas de caucho para parques, jardines o cualquier área que requiera de un piso seguro, flexible y duradero.



