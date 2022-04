"Para el segundo trimestre de 2022 la cantidad de parados se mantendría todavía por encima de los 3 millones" Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 17:17 h (CET) Estas valoraciones, dadas a conocer hoy por el Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, vienen a confirmar que el empleo continuó avanzando a un ritmo sólido, pese a la mayor incertidumbre a raíz del conflicto en Ucrania y la mayor inflación Acaban de conocerse los datos de la última Encuesta de Población Activa, correspondientes al primer trimestre de 2022, que realiza el Instituto Nacional de Estadística. Son 878.000 ocupados más que un año antes

Para Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: “El empleo continuó avanzando a un ritmo sólido, pese a la mayor incertidumbre a raíz del conflicto en Ucrania y la mayor inflación. Los riesgos para la economía y el empleo siguen siendo elevados y sesgados a la baja, con los bancos centrales comenzando a desandar las políticas súper expansivas de los últimos años.”.

“La previsión a la baja del crecimiento PIB y la reducción de la tasa de desempleo, debe llevarnos a poner el foco en implantar las medidas y abordar las reformas que ayuden a la competitividad de nuestras empresas y la creación de empleo de calidad. El decrecimiento, tres veces mayor, de los contratos temporales frente al crecimiento —mayoritariamente fijo discontinuos— de los indefinidos nos lleva a estar más pendientes que nunca sobre la evolución en la creación de empleo neto en los próximos meses”, aconseja Blasco.

“El escenario central para el segundo trimestre de 2022 es la continuidad de la creación de empleo, aunque tendiendo a la moderación. La ocupación crecería 3,2% interanual (629.200 ocupados más que un año antes), cosa que permitiría mantener el número de ocupados por encima de los 20 millones por cuarto trimestre consecutivo.”, avanza Blasco.

Así, para el director del Adecco Group Institute, de cumplirse las previsiones para la próxima EPA: “La cantidad de parados se mantendría todavía por encima de los 3 millones, pero aun así alcanzando una caída interanual de 445.100 personas (-12,6%). El total de parados sería de 3,1 millones. La tasa de paro se situaría en 13,2%, 2 puntos porcentuales por debajo que en el mismo trimestre de 2021.”.

Datos más destacados

Como acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística, el número de parados registrados es de 3.174.700 a finales de marzo, una fuerte reducción en el primer trimestre.

La reducción interanual del número de parados siguió siendo significativa. Bajó el paro en ambos sexos y entre los menores de 60 años, en especial entre las personas de 25 a 39 años (-21,4%). Entre las personas de 60 y más años de edad, el paro subió 21,4%.

A nivel autonómico, el desempleo bajó en todas las comunidades excepto en Baleares (+0,3%). Cataluña (-21,1%) y Comunidad Valenciana (-19,4%) mostraron los mayores descensos.

La tasa de paro fue de 13,6%, 2,3 puntos porcentuales menos que hace un año. La proporción de parados bajó en ambos sexos y para los menores de 60 años y subió para los mayores de esa edad. La tasa de paro juvenil bajó 9,4 puntos porcentuales, pero sigue siendo alta: 30,2%.

Canarias (-5,1 p.p.) y Comunidad Valenciana (-3,7 p.p.), mostraron los mayores descensos en la tasa de paro. Canarias tiene la mayor tasa de paro (20,3%) y País Vasco la menor (8,7%).

En el primer trimestre de 2022 hubo 20,08 millones de ocupados. Son 878.000 ocupados más que un año antes (+4,6%).

La recuperación del empleo continuó de forma generalizada. En términos interanuales, creció el empleo para ambos sexos, para todos los grupos de edad y tanto para españoles como para inmigrantes. Por nivel de formación, solo se redujo ligeramente el número de ocupados con educación hasta primaria.

Se incrementó el número de ocupados en la Industria, los Servicios, la Construcción y también en Agricultura y ganadería. Desagregando la información se encuentra que, de las 16 ramas de actividad, el empleo subió en 13. Las excepciones fueron Comercio al por menor (-3,4%; es su tercera caída consecutiva), Finanzas y seguros (-5,3%) y Servicio doméstico (-2,5%). Los aumentos más marcados corresponden a Información y Comunicaciones (+17,6%) y Hostelería (21,7%).

La subida del empleo, siempre en términos interanuales, benefició tanto a los autónomos (+1,7%) como a los asalariados (+5,1%), aunque en una medida mayor a los temporales (+7%) que a los indefinidos (+4,5%).

El empleo aumentó en todas las autonomías, en especial en Canarias (+15,1%), Comunidad Valenciana (+8,1%) y Baleares (+6%). Solo se perdió empleo en Melilla (-2,6%).

Si se quiere más info, dejan la webinar con la presentación de estos datos y posibles escenarios para la próxima EPA: https://youtu.be/rj0chEsSNTs

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas "Para el segundo trimestre de 2022 la cantidad de parados se mantendría todavía por encima de los 3 millones" Verisk otra vez nombrado uno de Best Workplaces™ de España por Great Place to Work® Euroinnova renueva su imagen de marca internacional Nattive lanza Nattive Kids, un servicio de comida saludable para niños MMEX Resources Corp y la provincia de Tierra del Fuego Argentina anuncian conjuntamente el potencial desarrollo de un proyecto de hidrógeno verde a partir de energía eólica en Rio Grande, provincia de Tierra del Fuego, Argentina