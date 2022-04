El metaverso y la realidad virtual pueden transformar las campañas de marketing en experiencias inmersivas sin precedentes | Pixel Dreams Emprendedores de Hoy

La esencia del marketing consiste principalmente en emplear la creatividad, el talento y las herramientas disponibles para colocar una compañía, marca o producto por delante de su competencia. En los últimos años, las estrategias de publicidad han evolucionado a un ritmo muy acelerado, pero con la llegada del metaverso y los mundos virtuales, el marketing ha conseguido romper con todo tipo de esquemas que eran impensables, aportando de esta manera beneficios sin precedentes.

Se trata de una herramienta muy innovadora, de modo que todavía son pocas las agencias especializadas en su uso. Entre las más destacadas se encuentra Pixel Dreams, una empresa que lleva el concepto de los mundos virtuales aplicados al marketing a un nivel superior mediante herramientas como la Web VR 360.

La apuesta por la realidad virtual y el metaverso para crear campañas de marketing sin precedentes La realidad virtual y el metaverso parecen tecnologías sacadas directamente de la ciencia ficción o de películas futuristas, pero lo cierto es que no solo son una realidad, sino que ya hay compañías alrededor del mundo que están aprovechando el potencial que ofrecen. Por ejemplo, para la campaña “The Joy of Nothing” de Alcon Internacional, Pixel Dreams creó una experiencia donde el usuario camina sobre el agua y es guiado hacia el interior de un plató virtual de cristal para iniciar un streaming en directo.

Muchas empresas han logrado potenciar al máximo su rentabilidad y alcance incorporando el mundo virtual y la meta web en sus estrategias de marketing. Con esto logran que sus clientes vivan una experiencia mucho más dinámica, entretenida y envolvente, donde pueden interactuar con productos, entornos, lugares, eventos, edificios y mundos en realidad aumentada, de una manera mucho más inmersiva.

Por ejemplo, durante la pandemia, las ferias virtuales han adquirido un nuevo formato más virtual, cercano a los showrooms virtuales, constituyendo una evolución sumamente importante en comparación a las estrategias feriales tradicionales. En ese sentido, Pixel Dreams realizó un metaverso para representar la Feria del Vehículo Eléctrico | Velèctric. Una apuesta por la transición energética y la tecnología, una feria impulsada por el ayuntamiento de Reus (Tarragona), en la que pudieron diseñar un evento virtual para acercar a la ciudadanía los vehículos eléctricos e híbridos. En esta web VR 360 es posible navegar e interactuar libremente por los stands, ofreciendo la posibilidad de solicitar información adicional acerca de un modelo o servicio.

La ciencia y la tecnología como base en la competitividad empresarial actual En todos los sectores se ha podido percibir un aceleramiento importante en todo lo relacionado con la transformación digital, donde cada vez más aspectos de las sociedades modernas se han virtualizado. En este sentido, es fácil afirmar que la ciencia y la tecnología han logrado situarse en el centro de la competitividad empresarial actual, ya que a través de ellas se crean campañas de marketing cada vez más efectivas que impactan a mayor cantidad de personas y posicionan mejor a una empresa en el mercado. Teniendo esto en cuenta, agencias especializadas como Pixel Dreams desarrollan sus servicios, creando para sus clientes páginas web 3D con las técnicas más avanzadas de visualización inmersiva, webs con realidad aumentada o Web VR 360, e incluso se encargan de hacer que una empresa pueda ofrecer sus servicios y productos dentro del metaverso.

Con todos estos servicios a mano para crear e implementar campañas de marketing inmersivas, las agencias como Pixel Dreams podrán ayudar a las empresas a posicionarse en la vanguardia del mercado competitivo actual, ofreciendo una experiencia única para sus clientes potenciales.



