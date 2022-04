Abogado Amigo se une a la lucha contra la inflación Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 14:29 h (CET) El bufete Abogado Amigo asume el compromiso de no actualizar sus honorarios conforme a la inflación durante 2022 y 2023 El Fondo Monetario Internacional acaba de anunciar su revisión de la previsión de inflación en España para 2022, elevándola hasta el 5,3% anual. Esta previsión del organismo internacional se suma al dato ya publicado el mes pasado en el que la inflación interanual llegaba al 9,8%.

En este escenario económico, el Bufete Abogado Amigo ha decidido asumir un compromiso de responsabilidad social apostando por la contención de precios que luche contra la escalada de aumentos de costes generalizados.

En consecuencia, Abogado Amigo se compromete a no incrementar sus honorarios conforme al IPC durante los ejercicios 2022 y 2023.

De esta forma, el incremento de costes que supone la inflación será soportado exclusivamente por el despacho sin ser repercutido a sus clientes, evitando así retroalimentar el proceso económico de aumento generalizado de precios.

Esta medida pretende apoyar tanto a los clientes particulares como a los corporativos en estos momentos de incertidumbre ante el desarrollo económico en los próximos meses.

A pesar del notable incremento de los precios debido a la inflación, el Bufete Abogado Amigo ha decidido no revisar ni las cuantías de igualas jurídicas contratadas ni los precios de sus honorarios por hora facturable en los diferentes servicios que ofrece. Así los honorarios de todos sus servicios jurídicos se verán congelados hasta el fin de 2023. De esta manera, en la medida de sus posibilidades, colabora con la contención de costes y facilita la planificación a medio plazo de sus clientes.

Del mismo modo, el Director del Bufete, Jesús P. López Pelaz, ha manifestado que esta medida “supone un compromiso de ayuda en el momento en que la conflictividad jurídica aumentará previsiblemente, evitando que la escalada de precios de los servicios profesionales dificulte a algunos de nuestros clientes continuar (o contratar) los servicios jurídicos que necesitan”.

Además, esta medida afecta a todas las sedes del Bufete que se encuentran en Madrid, Barcelona, Valencia, Salamanca, Valladolid y Cartagena, así como a los servicios prestados por sus delegaciones en el extranjero en Italia, India y China.

La contención en los precios finales de productos y servicios la consideran fundamental para poner freno a la escalada de incrementos en los costes de producción que subyace en las cifras de inflación. Desde el Bufete Abogado Amigo consideran que el recorte de sus márgenes operativos constituye una medida idónea para combatir la inflación y necesaria para plasmar el compromiso social del despacho.

En los momentos de dificultad, cuenta más el pequeño esfuerzo que todos los operadores puedan hacer.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.