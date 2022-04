Emma Lluna: nombrada la mejor vidente de 2022

Como suele ir siendo habitual, cada año se realiza una evaluación de las mejores videntes y tarotistas, seleccionando únicamente a aquellas con mayor potencial, a través de la opinión de los clientes que las consultan, el porcentaje de aciertos, la credibilidad que transmiten, y el éxito de sus predicciones.

Así pues, podemos decir que la fama que se ha ido asociando al nombre de Emma Lluna no es casual. Por primera vez en mucho tiempo, nos encontramos ante una profesional que es más que una vidente de nacimiento. Se trata de una mujer que destila poder, conocimiento y magnetismo, de alguien que es capaz de penetrar en la mente de los demás para que podamos entender aquello que no sabemos o que no se nos ha dicho. La vidente y tarotista Emma Lluna, es capaz de anticiparnos el futuro con todo lujo de detalles, y de explicarnos en qué punto de nuestro presente se abren las puertas para cambiar lo que necesitamos. Sin amarres, sin hechizos, sin llamadas interminables, Emma ha sido capaz de sorprendernos.

Y es que la vidente y tarotista Emma Lluna, es de las profesionales que genera más credibilidad en este sector. Empezando por una carta astral que alza desde su nacimiento un gran trígono de fuego, aspecto, que, para los que saben de astrología, está íntimamente ligado al poder de la intuición. Un poder sin límites cuando se potencia, como ha conseguido Emma, con el conocimiento de la magia, la astrología, las fuerzas ocultas del inconsciente, el tarot, las cartas psíquicas o PsyCards (de hecho, es de las pocas videntes españolas que saben manejar este tipo de oráculos). Y ya, lejos de quedarse con eso, se desarrolla en coherencia con lo aprendido, siendo una de las pocas videntes sin gabinete reales, que además vive en plena naturaleza, conectada a los espíritus y en comunión con la luz y con sus ancestros.

Para garantizar que se trata de alguien real, y dada la cantidad de imágenes compradas que circulan en este ámbito, hemos querido conocerla en persona. Si bien es cierto que en el caso de Emma circulan fotografías tomadas en diferentes momentos (lo que se relaciona con la veracidad de su identidad), también lo es que en el mundo esotérico pocas veces se actúa de manera transparente. En el caso de la vidente Emma Lluna, hemos podido comprobar que la persona con la que vas a hablar será siempre la misma, y que su rostro es el que aparece en las imágenes que llevan su nombre. De hecho, cuenta también con un Instagram personal mediante el que interactúa con sus seguidores y puedes conocerla mejor.

Son todos estos aspectos: las opiniones recogidas de sus clientes, el éxito en sus predicciones, la confianza que genera, el gran nivel de satisfacción de quienes le han consultado, los detalles que ofrece sobre el futuro, la ética profesional con la que cuenta, el conocimiento sobre las diferentes disciplinas ocultas, la coherencia entre lo que transmite y lo que hace, la autenticidad de quién es, por los que podemos decir que Emma Lluna es una vidente real, y, según nuestra valoración, la mejor del 2022.

Cabe añadir que, probablemente por eso, y por la fama que le rodea (su nombre es de los más escuchados entre los profesionales del ámbito de la videncia y del tarot), que no es la más barata.

¿Cómo son las citas con Emma Lluna?

Debido al volumen de llamadas, la vidente Emma Lluna, trabaja solo con cita previa y el coste de cada consulta va de 60 a 100 euros.

Para pedir cita solo tienes que llamar o enviar un whatsapp al 679 381646 y te atenderá su secretaria. Puede ocurrir que, en el caso de que el coste de la sesión esté por encima de tus posibilidades o no puedas esperar al primer hueco disponible, su secretaria te recomiende a una vidente o tarotista de confianza.

En este sentido, es importante que tengas en cuenta que Emma Lluna trabaja sola, sin gabinete, y que la vidente o tarotista que puedan recomendarte es una profesional que por su buen hacer se ha ganado la confianza de la mejor vidente, pero que no por eso trabaja igual que ella.

Para aquellos que estéis interesados en conocer más sobre Emma Lluna, podéis consultar en su web https://www.emmalluna.com/ o bien en su Instagram @emmallunavidente