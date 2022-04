Caffè Bocca della Verità, más allá del café de calidad se encuentran las bebidas solubles, del Cappuccino al Chai Latte o Chocolate a la Menta Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Italia ha adquirido un amplio reconocimiento entre los amantes del café por sus formas de preparar y servir esta bebida, a pesar de que no haber destacado nunca por ser un país productor de café.

La originalidad y cuidado que tienen los expertos italianos en el tueste y el tratamiento del grano fueron el inicio de una serie de pruebas que culminaron en la creación de un café soluble de excelente calidad.

Siguiendo esta tradición de la península itálica, Caffè Bocca della Verità, una empresa que lleva desde 1958 seleccionando y tostando los mejores granos de café provenientes de múltiples rincones de todo el mundo, decidió elaborar su propia marca de café, que consiguió posicionarse en Amazon como número 1 en bebidas solubles, convirtiéndose así en todo un éxito de ventas. Este café fue creado con el propósito de que las personas puedan disfrutar al instante de una bebida caliente y deliciosa, sin tener que aprenderse complejos métodos de extracción tradicional con cafeteras especializadas.

¿Qué tipos de bebida soluble ofrece Caffè Bocca della Verità? Con tan solo un par de cucharadas por cada taza pequeña, es posible disfrutar de una bebida que ofrece un perfecto balance entre sus propiedades organolépticas, dejando un sabor residual agradable al paladar. Esta marca cuenta en su catálogo con varios tipos de café que se ajustan a las diferentes preparaciones que desee el cliente. El Café Latte Caramelo al Ginseng, por ejemplo, es especial para elaborar bebidas con leche, mientras que el Café Qahwa soluble en polvo es uno de los más indicados para preparar una infusión de café negro.

Todos sus bebidas solubles están preparadas para ser disfrutadas en distintos momentos del día. Vienen en presentaciones de 300 o 500 gramos, con los cuales se pueden preparar hasta 29 tazas por paquete y en otros formatos de cápsulas compatibles, tales como Nespresso, Nescafè Dolce Gusto, FAP, K-Cup o Lavazza Blue. A modo de ejemplo, el apreciado Caffè Latte Caramelo al Ginseng, que no tiene cafeína y puede ser consumido por cualquier miembro de la familia con más de 12 años, por lo que es perfecto para acompañar meriendas, desayunos, cenas o postres. Se puede preparar con cuchara, batidor manual o utilizar cafeteras especiales de café soluble como el modelo “Anastasia”. Esta máquina sencilla controla la temperatura del agua y la cantidad de producto requerida para elaborar una taza de café o sugerente bebida cremosa y agradable, en muy pocos minutos.

Diversos formatos y productos de café de calidad Con sus propios cultivos en 3 continentes y más de 12 países, algunos como Honduras, Guatemala, República del Congo, Vietnam o Indonesia, y la experiencia de su maestro cafetero, Caffè Bocca della Verità se proyecta como una de las mejores marcas de café y bebidas solubles del mundo. Por todo ello, esta marca de café italiano ofrece a los enamorados del café bebidas especiales y momentos de relax y felicidad compartidos con distintas gamas de producto: café en grano, café molido, cápsulas de café e incluso cafeteras para el hogar o profesionales con diseño exclusivo de alta calidad 100 % italiana. Todos estos productos pueden ser adquiridos a través de su página web en toda Europa y el envío será recibido en las siguientes 48/72 horas.



