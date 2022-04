Eritritol, un edulcorante que proviene de las frutas Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

La obesidad, el sobrepeso y enfermedades como la diabetes se han convertido en algunos de los mayores retos para la salud global.

El aumento de estos entre la comunidad infantil y adolescente es particularmente alarmante y podría deberse al incremento del consumo de bebidas azucaradas. Todo ello causa que se diseñen estrategias para limitar el uso de azúcar, sustituyéndolo por productos con menor aporte energético, como los edulcorantes.

El Eritritol es un edulcorante proveniente de las frutas y alimentos fermentados, lo cual lo convierte en un buen sustituto del azúcar. Se trata de uno de los productos más vendidos en Dulcilight, una empresa reconocida en el mercado de los edulcorantes.

El Eritritol es una alternativa al consumo de azúcar refinado Cada vez son más conocidos los beneficios que ofrece el Eritritol en la sociedad, convirtiéndole en una alternativa saludable al azúcar convencional. Una de sus principales características es el bajo valor calórico que posee, gracias a lo cual no eleva los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Esto resulta muy útil para controlar el sobre peso y la obesidad.

La absorción de Eritritol en el organismo es lenta, así como la respuesta de insulina que activa. De este modo, el producto hace que el nivel de glucosa en la sangre aumente de manera gradual, sin producir picos altos. Esta respuesta del organismo lo hace indicado para su consumo en pacientes diabéticos.

Otra propiedad que presenta el Eritritol es su capacidad antioxidante, por lo cual es beneficioso para retrasar el proceso de envejecimiento. Además, a diferencia del azúcar refinado, el consumo habitual de este edulcorante no provoca caries.

Dulcilight ofrece edulcorantes naturales Los edulcorantes naturales de la tienda Dulcilight son elaborados siguiendo su filosofía de creación de productos naturales, dulces y saludables. El Eritritol es un edulcorante que proviene de las frutas. Es ideal para las personas que quieren perder peso o seguir una dieta vegana, cetogénica, celíaca y diabética.

El Eritritol de Dulcilight es una alternativa natural sin calorías que aporta un 70 % del poder endulzante del azúcar, sin incluir sus efectos negativos. Además, este producto es perfecto para preparar panes, dulces u otros alimentos con bajo nivel de carbohidratos, sin cambiar su sabor.

En la página web de Dulcilight, es posible adquirir Eritritol, así como otros edulcorantes naturales. La marca dispone de edulcorante moreno y edulcorante stevia, entre otras opciones que resultan óptimas para sustituir el consumo de azúcar.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.