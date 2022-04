¿Cuál es el mejor láser para la depilación definitiva?, por Dermativa Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 17:01 h (CET)

La depilación definitiva con láser es una alternativa que ha tomado fuerza en los últimos años.

Debido a la apariencia poco higiénica del vello, se ha optado por técnicas que procuren su eliminación definitiva en algunas zonas del cuerpo. La depilación láser surge como un método más eficaz, menos invasivo y sin repercusiones.

Antes de aceptar un procedimiento, es indispensable conocer los riesgos y cómo es su aplicación y, por supuesto, contar con a los mejores. Al centro especializado de depilación, Dermativa, llega Soprano Ice Platinum, un excelente láser de depilación muy efectivo.

La última tecnología de depilación a láser disponible en Palma de Mallorca El centro de depilación Dermativa es uno de los centros de depilación especializados y pioneros de la región de Mallorca. Es un centro que ofrece servicios de tecnología láser, tales como depilación facial y corporal, eliminación de tatuajes, limpieza facial profunda, eliminación de acné y manchas en la piel y fotorejuvenecimiento. Además, es uno de los únicos en la actualidad que cuenta con uno de los láseres más potentes, el Soprano IcePlatinum.

Creado por los tecnológicos SHR Alma, el potente láser llega a ventajas que otros sistemas no pueden. Es una tecnología de diodo en grupo de trío que ofrece los beneficios sinérgicos de tres de las longitudes de onda más efectivas: Diodo, Alejandrita y ND-Yag. Se diferencian entre sí por comprender una longitud de onda distinta. Cada una ataca el vello desde diferentes áreas. Según el alcance de la onda, se pueden eliminar los folículos pilosos desde puntos diferentes de sus partes: el bulto, bulbo o papila, extrayendo diferentes porcentajes de melanina. Algunas son más penetrantes y otras más superficiales y se deben aplicar dependiendo de la zona.

Este tipo de depilación permite cuidar todo tipo de piel La tecnología patentada únicamente puede ser aplicada por especialistas. Un mal procedimiento podría dejar efectos fatales e irreversibles. Aunque es un excelente beneficio, se debe comprender que trabajar con láser representa un número importante de riesgos para la piel y el cuerpo. Los centros deben estar informados y tener experiencia en el ámbito para llevar a cabo esta práctica. En ese sentido, Dermativa, es uno de los únicos centros de Mallorca totalmente formados para ofrecer el servicio de Ice Platinum.

Dermativa realiza estudios de caso según su cliente, pues el procedimiento debe aplicarse con especial cuidado en tonalidades de piel más bronceada y oscura. Asimismo, el vello no crece igual en todo el cuerpo, hay zonas que requieren ondas que extraen mayor melanina. La técnica se puede aplicar en cualquier época del año.



