Empate estéril en San Pablo (4-4) Victor Diaz

@VictorVictoris3

martes, 26 de abril de 2022, 19:25 h (CET) El Betis FS ha dado otro pasito atrás a la hora de pelear por mantenerse en Primera División después de igualar a cuatro frente al Levante UD en el choque aplazado de la jornada 21. Los verdiblancos, penúltimos, quedan a tres puntos de la salvación pero con el "average" perdido frente al Fútbol Emotion Zaragoza; mientras que los "granotas" siguen fuera de los puestos de play-off.

Todo ello en un pabellón San Pablo casi absolutamente desangelado, ya que ni el día ni la hora otorgada (las 17:00 de un martes) invitaba a mucho más pese a que el partido era, especialmente para los locales, poco menos que a vida o muerte.

El choque ha sido de los que hacen afición, ya que ha tenido emoción, alternativas, goles y un desenlace resuelto a falta de tan solo 29 segundos; pero que dudamos que haya dejado satisfechos tanto a unos como a otros.

Por parte bética, el equipo da la sensación de estar competitivamente muy vivo, pero sigue con las marras tan cruciales que posiblemente le lleven al descenso, pese a que aún quedan seis partidos. Esas marras son la incapacidad de mantener las rentas a favor más allá de un par de minutos, así como errores individuales y de concentración en momentos clave que cuestan puntos valiosísimos.

Constantes vaivenes Así ha vuelto a suceder hoy en un par de ocasiones, por ejemplo tras marcar Emilio Buendía el 1-0 (min 16), con un zurdazo cruzado ante el ex bético Raúl Jiménez. El Levante, con tiempo muerto intermedio de Diego Ríos, empató apenas unos segundos después, cuando Maxi, su hombre más atinado, batió por bajo a Cidao tras recibir solo en el segundo palo (1-1, min 16).

Y en el siguiente minuto el veterano guardameta del Betis fue el responsable directo del segundo gol levantinista. A Cidao se le escapó un balón muy cómodo tras el disparo de un jugador visitante y el capitán Pedro Toro aprovechó el regalo para hacer el 1-2.

Al rescate bético acudió Cléber, gracias a dos grandes acciones individuales culminadas con sendos tirazos. El primero, con la derecha segundos antes del descanso (2-2, min 20); y el segundo, con la izquierda en el primer minuto de la reanudación (3-2, min 21).



Pero los de Juanito fueron incapaces, una vez más, de mantener un marcador a favor. Treinta segundos más tarde Maxi, indetectable para el Betis durante todo el partido, marcó el 3-3 rematando solo en el segundo palo un pase cruzado.

Y pudo haber sido aún peor para los locales, puesto que Pedro Toro mandó al larguero a los 26 minutos un claro penalti sobre Rivillos -también solo en el segundo palo-; mientras que, al minuto siguiente, Gallo desaprovechó una ocasión franca mandando, en boca de gol, el balón también al larguero.

Con el Betis cargadísimo de faltas -cometió la quinta a mitad del segundo tiempo-, Juanito decidió jugar con portero jugador -Joselito, como casi siempre-; y así logró frenar un poco el descontrol en el que el Levante estaba sumiendo a su equipo. Diego Ríos le imitó minutos más tarde colocando a Roger con la camiseta de guardameta, muestra muy clara de que el empate no le valía a nadie.

Emoción hasta el final Maxi, nuevamente, puso en ventaja al Levante con su tercer gol del partido a falta de 2:39 (3-4) anotando a puerta vacía después de robar un balón en las narices de Lin; mas la insistencia del Betis le permitió por lo menos no irse de vacío ya que Joselito, con un certero zurdazo, colocó el definitivo 4-4 a 29 segundos de la conclusión.

Así, el Betis se mantiene penúltimo con 17 puntos, tres menos que el Fútbol Emotion Zaragoza -además del "average" particular, favorable a los maños-; mientras que el Levante, con 31, también queda a tres de entrar en el play-off después de una temporada sumamente irregular en el torneo doméstico.

Con un calendario bastante complicado, a falta de cinco fechas ambos tendrán difícil cumplir con sus respectivos objetivos; especialmente el Betis, que tan solo ha logrado ganar tres partidos en toda la temporada y que ve cómo quienes le preceden van sumando ya con mayor regularidad de tres en tres ante cualquier rival.

4 - REAL BETIS FUTSAL: Cidao; Bocao, Lin, Raúl, Éric Pérez -cinco inicial-, Joselito, Rubén Cornejo, Cléber, Álvaro, Alisson y Emilio Buendía. 4 - LEVANTE UD: Raúl Jiménez, Rubi, Maxi, Rivillos, Pedro Toro -cinco inicial-, Araça, Rafa Usín, Tolrá, Gallo, Hamza y Roger. GOLES: 1-0: Emilio Buendía (min 16); 1-1: Maxi (min 16); 1-2: Pedro Toro (min 17); 2-2: Cléber (min 20); 3-2: Cléber (min 21); 3-3: Maxi (min 22); 3-4: Maxi (min 38); 4-4: Joselito (min 40). ÁRBITROS: José Javier Cidoncha y Sergio Salomé. Amonestaron a Éric Pérez y a Álvaro por el Betis; y a Araça, Rubi y Pedro Toro por el Levante. INCIDENCIAS: Jornada 21ª de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, en partido aplazado en su día por COVID. Pabellón San Pablo (Sevilla), con apenas un centenar de espectadores en las gradas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Empate estéril en San Pablo (4-4) La rítmica valenciana logra quince medallas en el Nacional Base Las valencianas han conseguido cinco oros, cuatro platas y seis bronces Comienza el Tour Auto 2022 Hay 230 coches inscritos, muchos de ellos unidades de alto valor histórico El UCAM Cartagena TM toma ventaja en la final de la Liga Iberdrola Tenis de mesa - Ligas Nacionales - Liga IBERDROLA Superdivisión Femenina. Temporada 2021-2022 La sexta edición de la 7K Port Saplaya abre inscripciones de una carrera en solidaridad con Ucrania El evento deportivo se celebrará el 29 de mayo a las 09:00 horas y contará con un recorrido infantil a las 11:00 horas