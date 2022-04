Mallorca Informa reforzará su sección de turismo Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de abril de 2022

El turismo en Mallorca tiene una relevancia indiscutible. La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (C) indica en un informe reciente que esta región lidera la caída del paro a nivel nacional gracias a la reactivación económica. Esto acarreará un incremento del 82 % en contratos de trabajo para 2022.

La isla vive del turismo, especialmente entre los meses de abril y octubre que es cuando la mayoría de visitantes van a Mallorca de vacaciones gracias a los atractivos que ofrece la isla. Sol y playa, montaña, carreteras ideales para la práctica de deportes como el ciclismo, extensa oferta de ocio, entre muchas otras opciones. Todo ello ha generado el interés de turistas de todas las nacionalidades del mundo, especialmente alemanes y británicos, sin olvidar el turismo nacional y de otros mercados algo menores pero no menos importantes, como el escandinavo, o emergentes, como el estadounidense.

Toda la información acerca del turismo de la mano de Mallorca Informa Un testigo en primera fila de todo lo que está ocurriendo en esta zona de España es Mallorca Informa. Es un medio de comunicación digital independiente que cuenta con una variada oferta y noticias de todos los ámbitos. Por la naturaleza de la región, la información sobre la actualidad turística es fundamental en sus contenidos.

El sector turístico está generando mucho interés con respecto a noticias por la dinámica que ha recuperado tras los difíciles meses de la pandemia. Es una de las actividades económicas que tiene mejores pronósticos y eso se ha reflejado desde finales del año pasado.

Además, existen muchísimas grandes, medianas y pequeñas empresas autóctonas que viven del turismo en la isla y fuera de ella. Para Mallorca Informa esta reactivación del movimiento turístico trae consigo una serie de aristas a las cuales hay que hacerle seguimiento periodístico. Los editores de este medio digital saben que el turismo empuja a la vez otras actividades económicas. Todo ello plantea nuevas realidades sobre las que hay que informar y por eso la intención es reforzar la presencia de Mallorca Informa en el ámbito turístico.

Las noticias propias conforman más del 70 % del contenido Mallorca Informa es un medio de comunicación que conoce muy bien la realidad de esta zona del país porque es nativo de la región. Además de turismo, difunde notas periodísticas sobre deportes, economía, pueblos, Palma e Islas Baleares. Cuenta así mismo con un canal institucional, información sobre cine y series, meteorología y una sección de preguntas frecuentes.

Más del 70 % de las noticias son propias y totalmente actualizadas gracias a la tecnología RSS (Really Simple Syndication). Es el mecanismo por excelencia para distribuir contenidos en tiempo real para la lista de suscriptores. Para aquellos suscriptores premium, Mallorca Informa mantiene estrategias de fidelización a través de concursos y sorteos de entradas para eventos de todo tipo.

El cuerpo editorial de Mallorca Informa instó a los lectores de esta región y del resto de Europa a suscribirse a sus boletines. La suscripción es totalmente gratuita y permitirá a sus suscriptores recibir un boletín de noticias periódico además de la posibilidad de ganar premios fruto del acuerdo con sus colaboradores y patrocinadores. Javier Olona es el director-gerente de Mallorca Informa y acumula más de treinta años vinculado al periodismo y otros tantos a la comunicación digital. La seriedad en el tratamiento de sus noticias les ha permitido ser colaboradores de la agencia de noticias Europapress y de otros prestigiosos medios de comunicación.



