Eventos, comuniones y bodas con las rosas preservadas de ROSES TO LOVE

lunes, 25 de abril de 2022, 09:14 h (CET)

Las rosas son, en muchas ocasiones, las grandes protagonistas de eventos tales como bodas, bautizos, comuniones y cualquier otro tipo de celebraciones. Incluso son perfectas para sorprender en días especiales como cumpleaños, aniversarios de boda, etc.

La razón es que estas flores embellecen y engalanan cualquier espacio. No obstante, el color de las mismas debe adecuarse a cada ocasión. En la actualidad, utilizar rosas preservadas es una tendencia, ya que estas tienen la gran ventaja de ser muy duraderas.

Las mismas son comercializadas en diversos lugares de España como, por ejemplo, ROSES TO LOVE, que es una tienda online que también ofrece servicios a empresas y particulares que requieran de una decoración.

Decoración para eventos, comuniones y bodas La decoración de un evento, cualquiera que sea, puede ser un trabajo arduo, ya que requiere de tiempo y de conocimiento. Se debe saber qué materiales utilizar, comprarlos y montar los arreglos. Por tal razón, puede ser una buena idea dejar esta tarea en manos de expertos como ROSES TO LOVE. Esta empresa trabaja con hermosas y delicadas rosas preservadas, también llamadas rosas eternas.

Para la decoración de celebraciones como bodas, bautizos o comuniones, se suelen utilizar centros de mesa, pero también hay detalles que no se deben pasar por alto, como los recuerdos que se entregan a cada uno de los invitados. En estos casos, hay que considerar los gustos y los requerimientos de cada persona.

ROSES TO LOVE organiza eventos y ofrece servicios de wedding planner. La empresa cuenta con un catálogo de colecciones de rosas preservadas y dispone de una infinidad de ramos y bouquets de diferentes colores y formas. Adicionalmente, ROSES TO LOVE se encarga de los arreglos de la ceremonia, brindando asesoría al cliente y teniendo en cuenta sus gustos.

Diferencia entre una rosa tradicional y una rosa preservada La diferencia entre las rosas tradicionales y las rosas preservadas radica en su duración. Ambas son naturales, pero las preservadas pasan por un tratamiento orgánico para que conserven su belleza por un periodo prolongado, por lo general de entre uno y cinco años. Por eso, cuando se trata de decorar eventos, la balanza se inclina hacia las rosas preservadas, para que luzcan frescas e intactas y no se marchiten.

Los colores de las rosas también son importantes. Las blancas, por ejemplo, reflejan pureza y se suelen utilizar en las bodas. Las naranjas y las amarillas se pueden usar cuando se desea transmitir alegría y las rojas, que son las más populares, son idóneas para cualquier celebración.

En este sentido, ROSES TO LOVE ofrece rosas escogidas por proveedores de alta calidad, para después tratarlas adecuadamente y lograr preservar toda la belleza de la flor. El diseño general del producto refleja el lujo y la elegancia, con un packaging exclusivo que diferencia a esta firma dentro del sector.



