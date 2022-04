¿De cuánto puede ser la multa si una empleada del hogar no está dada de alta en la seguridad social?, por LineaMed Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de abril de 2022, 13:55 h (CET)

Los adultos mayores son un grupo poblacional que requiere de cierta atención y cuidados particulares. Esto, no solo debido a la situación de salud y condición de vida que atraviesan muchos de ellos, lo que les impide valerse por sí mismos en varios aspectos, sino incluso por disposiciones legales, ya que la normativa exige a los familiares responsables de personas mayores, o dependientes de cuidados, proveer un cuidador profesional para su custodia.

Quienes están a cargo de realizar asistencia domiciliaria a mayores deben cumplir con ciertos requisitos profesionales. De lo contrario, los familiares responsables del adulto mayor pueden enfrentar serias consecuencias ante la Ley. Para evitar esta situación, una de las mejores y más accesibles opciones es LineaMed, un servicio diseñado para facilitar la contratación y legalización de los servicios brindados por cuidadores y empleadas del hogar.

La responsabilidad que asumen los familiares que contratan un cuidador Los cuidadores internos deben ser contratados bajo el Régimen de Empleados del Hogar, lo que incluye beneficios de ley y aportes a la Seguridad Social. Además, es necesario verificar la experiencia profesional del cuidador, ya que este trabajo requiere un perfil altamente especializado. La contratación ilegal o informal expone a los responsables a serias consecuencias adversas, como sanciones por negligencia en el cuidado de personas vulnerables, o denuncias por derechos laborales, con sanciones de hasta 180.000 euros cuyas indemnizaciones añaden un recargo del 20 % al salario del trabajador.

Es por ello que LineaMed representa una solución altamente efectiva para esta situación, ya que sus servicios ponen a disposición cuidadoras o empleados del hogar para cualquier persona en situación de dependencia, tanto para situaciones ocasionales o cuidados por horas como servicios de asistencia permanente. Todas sus cuidadoras/es tienen un perfil profesional debidamente verificado y, además, LineaMed facilita todas las gestiones de contratación para evitar cualquier tipo de sanción legal o consecuencia adversa.

¿Qué soluciones existen para facilitar la contratación legal? Pese a la gravedad de las posibles consecuencias adversas, algunas aún tienden a recurrir a una contratación irregular, debido a lo difícil que resulta cumplir con todos estos requisitos. La mejor solución para llevar a cabo dichos procesos es una agencia especializada en este ámbito, como LineaMed, cuyos servicios incluyen el cuidado de personas dependientes tanto para domicilios como en hospitales, pero destacan especialmente por las facilidades que brindan para formalizar la contratación de estos profesionales.

Sus servicios ofrecen un tratamiento personalizado para cada situación, lo que incluye asistencia general, enfermería y cuidado del hogar. Sin embargo, lo que más destaca son las soluciones que brindan para formalizar la contratación de estos servicios. En el caso de sus propias cuidadoras, la agencia se encarga de gestionar todas las condiciones reglamentarias, pero además, facilita la formalización del contrato en caso de que la familia cuente con su propio cuidador, de modo que las personas bajo cuidado puedan estar en manos de profesionales en los cuales confiar.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.