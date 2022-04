¿Es posible tratar la sinusitis crónica? Emprendedores de Hoy

La sinusitis es una enfermedad que afecta aproximadamente a un 14% de personas de todas las edades. Su sintomatología se debe a la acumulación de moco denso y la inflamación de la nariz y los senos paranasales. Cuando los síntomas se prolongan más de 3 meses se denomina sinusitis crónica. Los especialistas clasifican la sinusitis crónica en dos tipos: sinusitis crónica con pólipos y sinusitis crónica sin pólipos.

Hay varios factores y condiciones que favorecen la sinusitis crónica como la alergia, el asma, inmunodeficiencias e incluso el embarazo.

Los síntomas de la sinusitis crónica Hay muchos síntomas que indican que una persona está sufriendo de sinusitis crónica. Sin embargo, lo más recomendable es acudir al médico para confirmar el diagnóstico, ya que este problema puede interferir seriamente en las actividades cotidianas.

Los síntomas característicos de la sinusitis crónica son: congestión nasal, exceso de mocos, presión facial y alteraciones del olfato. También puede haber dolor en la garganta, tos nocturna, fiebre y malestar general. Para considerarse sinusitis crónica, estos síntomas deben durar más de 3 meses en cada episodio de sinusitis.

Para tratar los síntomas de la sinusitis crónica, existe un tratamiento muy efectivo y totalmente natural: Nasodren®, desarrollado por la compañía farmacéutica Hartington Pharmaceutical SLU.

Nasodren® es efectivo para tratar los síntomas de la sinusitis crónica Nasodren® es un spray nasal elaborado únicamente a base de extracto del tubérculo de la planta Cyclamen Europaeum L., no contiene conservantes ni excipientes por lo que es un producto 100% natural.

Más de 30 ensayos clínicos realizados en varios países del mundo han demostrado que el spray, que tiene un coste de 12,95 euros, alivia los principales síntomas de la sinusitis tanto aguda como crónica, recuperando la función normal de la mucosa nasal y de los senos paranasales que la sinusitis ha deteriorado.

El efecto de Nasodren® es inmediato: desde la primera aplicación la persona experimenta una notable mejoría, ya que empieza a secretar moco al instante. Durante los siguientes días, los senos paranasales se van vaciando de mucosidad y, en consecuencia, los síntomas desaparecen.

Los ensayos clínicos muestran que alrededor del 90% de los pacientes mejoran completamente al finalizar el tratamiento con Nasodren® (7 a 10 días). Además, una aplicación diaria es suficiente para proporcionar alivio durante 24 horas. Nasodren® no produce efecto rebote.

Otras recomendaciones para quienes sufren de sinusitis crónica Para intentar prevenir los episodios de sinusitis hay que evitar los factores predisponentes. Así, por ejemplo, si la causa es la alergia, evitar el contacto con la sustancia que la produce y considerar que las vacunas pueden ser eficaces.

Si padece un resfriado largo de más de 10 días (que en definitiva es una sinusitis), acuda a su médico para que realice las pruebas necesarias para saber si hay algún factor que favorezca la aparición de sinusitis y la trate adecuadamente.



