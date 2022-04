La importancia de los perfumes sólidos 100 % naturales en la actualidad Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de abril de 2022, 18:16 h (CET)

El perfume sólido natural se ha convertido en un producto indispensable para quienes buscan un aroma duradero, ecológico y fácil de llevar. En los últimos años, la industria de la cosmética se ha ido incorporando a una nueva forma de producción cada vez más sostenible, a través de la fabricación de artículos orgánicos como este.

Elaborados a base de cera, aceites y esencias, el perfume en gel ha demostrado ser muy efectivo para perfumar la piel, al igual que lo hace la presentación en spray. Aunque destaca la diferencia de que la mayoría de estos no contiene alcohol, por lo cual son puros e ideales para pieles sensibles.

Bajo la filosofía de cero residuos y poniendo en valor el trabajo artesanal, la tienda online Origen Local ofrece toda la información y un amplio catálogo de productos de higiene elaborados a base de ingredientes naturales que cuidan la piel. Asimismo, dispone de precios económicos y hace envíos en España peninsular e Islas Baleares con entregas de entre 24 y 48 horas.

¿Cuáles son los beneficios de los perfumes sólidos naturales? El perfume sólido no es un producto nuevo. Su origen se remonta a hace más de 5.000 años en Egipto. Sin embargo, con el paso del tiempo se han ido añadiendo nuevos componentes a su fórmula, haciéndolos cada vez más beneficiosos para el ser humano.

Principalmente, al estar elaborado a base de compuestos naturales y aceites esenciales, no alteran el PH de la piel y aporta propiedades hidratantes. Además, su fórmula es más concentrada y no se evapora, por lo cual aumenta la fijación del aroma y su efecto es más duradero.

A diferencia de los perfumes líquidos, las fragancias sólidas son más cómodas y fáciles de llevar. Por lo general, se fabrican en forma de barra, gel, bálsamo y crema y su presentación es muy ligera y práctica, siendo ideales para llevarlos en la cartera sin correr el riesgo de que se rompan. Además, son más respetuosos con el medioambiente, no son testados en animales y sus precios son más económicos.

Origen Local: productos de fabricación artesanal y sostenible En el momento de buscar una página web en internet que ofrezca productos naturales y una alta calidad, la tienda online Origen Local se convierte en una de las mejores opciones. Esto se debe a que dispone de un amplio stock de productos para el hogar y artículos para la higiene personal, fabricados de manera artesanal con ingredientes orgánicos.

Además, dentro del apartado de cuidado corporal, los usuarios podrán encontrar una gran variedad de perfumes sólidos naturales con distintas fragancias. Algunos de estos son elaborados a base de aceite de jojoba y cera de abeja, entre otros ingredientes naturales certificados. Los productos son hechos por fabricantes locales y vienen en un envase de aluminio reciclable, libre de plásticos.

En conclusión, Origen Local es una comercio electrónico que apuesta por la simplicidad y por encontrar un equilibrio entre las necesidades de las personas y el cuidado del medioambiente. A través de los productos que comercializa y distribuye, busca concienciar a la sociedad sobre el uso de componentes naturales y elevar la voz para minimizar el impacto global.



