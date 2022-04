Disfrutar de cursos de inglés en el extranjero con La Academia de Inglés Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de abril de 2022, 17:56 h (CET)

Actualmente, muchas compañías, influencers y profesionales del inglés hablan sobre la importancia de conversar con nativos de este idioma para mejorar y acelerar el aprendizaje.

Por esta razón, La Academia de Inglés, una empresa española con más de 40 años de experiencia en el sector, ha añadido en su programa de formación varias opciones de cursos de inglés en el extranjero. Dichos cursos incluyen clases de inglés con estancia en familia o en residencia con múltiples actividades. La Academia de Inglés ofrece una amplia variedad de cursos en el extranjero académicos, enfocados a la preparación de exámenes oficiales; especializados, enfocados a contenidos empresariales para universitarios y adultos, así como cursos y campamentos que incluyen actividades deportivas y culturales tanto en tierra, como en mar. La oferta es muy variada, ofreciendo una diversión garantizada además de una gran integración con otros participantes irlandeses, lo cual facilita una integración total, como es el caso del campamento que organiza en Irlanda.

Estudiar inglés en el extranjero La Academia de Inglés se ha posicionado como una compañía innovadora en España, gracias a la promoción de sus cursos de inglés en el extranjero. Estos cursos o campamentos de inmersión lingüística son realizados con el objetivo de que el alumno aproveche parte de sus vacaciones de verano para progresar significativamente en inglés.

Actualmente, La Academia de Inglés posee cursos en Irlanda, Inglaterra, Francia, Cantabria y Estados Unidos. Los campamentos se llevan a cabo en Cantabria o en Irlanda. El objetivo principal tanto de los cursos como del campamento es que el alumno no solamente se sumerja en el idioma, sino que también aprenda a adaptarse a las distintas costumbres y culturas.

¿Por qué estudiar inglés en el extranjero? Por naturaleza, las personas suelen adquirir una habilidad con mayor rapidez cuando la practican constantemente, como si se tratara de una actividad más de su día a día. Estudiar inglés en el extranjero implica estar en continuo aprendizaje con el idioma, ya que todo alrededor estará relacionado con el mismo.

Además, escuchar a las personas hablar inglés de forma nativa mejorará en gran medida las habilidades de speaking y listening del alumno. Aunque el aprendiz no tenga un buen nivel del idioma, el entorno, los gestos y expresiones de los nativos facilitarán la comprensión de sus conversaciones. Otra razón para estudiar inglés en el extranjero es que las personas se integran en el estilo de vida de los nativos, sus modismos, costumbres, expresiones coloquiales a la hora de hablar. Por estas razones, dichos cursos son incluso muy recomendables para profesores de inglés en colegios en España que deseen ampliar sus conocimientos culturales de los países de habla inglesa, a la par que progresan en la fluidez del idioma.

En conclusión, La Academia de Inglés ofrece cursos y campamentos de verano para estudiar inglés fuera de España con monitores expertos en el sector, buena alimentación y alojamiento, así como seguros de responsabilidad civil. Aprender inglés continúa siendo una de las habilidades más importantes para el ámbito educativo y laboral. Por esta razón, La Academia de Inglés ofrece formaciones de este idioma a niños, jóvenes y adultos a través de cursos y campamentos de verano recreativos, así como con fines académicos o especializados en países extranjeros.



