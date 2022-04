Laia Aleixandri comparte con Herbalife Nutrition su trayectoria profesional Comunicae

jueves, 21 de abril de 2022, 16:10 h (CET) El fútbol femenino está haciendo historia, pero el camino hasta aquí no ha sido fácil. Para llegar hasta donde están y alcanzar el máximo reconocimiento, las jugadoras, y su entorno, han tenido que hacer sacrificios y esfuerzos durante toda su vida. Laia Aleixandri, central del Atlético de Madrid Femenino, recuerda junto a su padre y a Herbalife Nutrition, patrocinador del equipo, su trayectoria profesional El fútbol femenino está haciendo historia. La profesionalización de la Liga femenina o la clasificación de la Selección Española para el mundial de 2023 -el tercero en la historia del conjunto femenino- son un reflejo de la visibilidad y el crecimiento exponencial que está experimentando este deporte.

Pero el camino no ha sido fácil. Para llegar hasta aquí y alcanzar el máximo reconocimiento, las jugadoras -también sus familias y amigos- han tenido que hacer sacrificios y esfuerzos durante toda su vida. Laia Aleixandri, jugadora del Atlético de Madrid, lo sabe bien. Ella, que nació “con una pelota entre los pies”, recuerda junto a su padre y a Herbalife Nutrition, patrocinador principal del equipo rojiblanco, sus inicios en este deporte que le apasionaba ya con dos o tres años. Pasó de jugar con sus amigos en la plaza del Ayuntamiento de su ciudad natal, Santa Coloma de Gramanet, a entrenar con el C.E Arrabal Calaf.

La central confiesa que al principio no quería entrenar. “Me dolía la barriga, no sé si por vergüenza. No era como en la plaza, sino que era ya con nuestra equipación, mis amigos, un entrenador… tardé dos días, pero una vez empecé fue increíble”, recuerda Laia.

Su padre nunca se imaginó que fuera a ser profesional ni que pudiera vivir del fútbol. “Yo pensaba en los estudios”, asegura. Sin embargo, Laia le reconoce y agradece todo su esfuerzo, insistencia y exigencia, empujes sin los que ella no hubiera conseguido estar donde está, ni ser quien es, una de las jugadoras referentes del Atlético de Madrid y del futbol femenino español. En cuanto a su futuro, la ve como Campeona del Mundo y con una Champions. “No pido nada más, sería un colofón brutal”.

Estos objetivos están, sin duda, al alcance de jugadoras de la talla de Laia y de un club referente del fútbol femenino español como es el Atlético de Madrid. Además del apoyo de su familia y amigos, también tienen el apoyo de Herbalife Nutrition. La multinacional especializada en nutrición y estilo de vida saludable contribuye de manera activa a través de su asesoramiento y apoyo nutricional para las deportistas.

